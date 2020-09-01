ألمانيا مهددة بخسارة 38 مليار يورو بسبب انخفاض السياحة

كتبت: هناء أبو العز

نشر المجلس العالمي للسفر والسياحة تقريرًا، حول احتمالية خسارة ألمانيا 38 مليار يورو بسبب الانخفاض الكبير في عدد السياح الدوليين هذا العام ، بسبب الانتشار الهائل لعدوى وباء كورونا في البلاد.

ويؤكد المجلس العالمى، أن هذا الانخفاض قد يؤثر على الاقتصاد الألماني حيث يمكن أن ينخفض حجم الأموال التي ينفقها السائحون بنسبة 82 % ، أي ما يعادل 104.1 مليون يورو في اليوم ، أو 729 مليون يورو في الأسبوع.

و تأتي هذه الأخبار خلال نفس الأسبوع الذي توشك فيه ألمانيا على فرض إجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على السياح الذين يسافرون من دول بها مستويات عالية من الإصابات بفيروس كورونا.

وحث مركز التجارة العالمي ، إلى جانب أعضائه ، مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل ، وكذلك قادة دول مجموعة السبع على اتخاذ تدابير من أجل التعافي من الانهيار الاقتصادي الناجم عن الوباء.

وتعتبر صناعة السفر والسياحة من أهم الصناعات التي يستفيد منها الاقتصاد الألماني، ولكن بسبب نقص السياح خلال عام 2020 ، فإن ألمانيا معرضة لخطر فقدان ما يقرب من 4.6 مليون وظيفة تم إنشاؤها بواسطة قطاع السفر والسياحة.

وقبل عام ، تم دعم 5.7 مليون وظيفة أو 12.5 % من إجمالي القوى العاملة في ألمانيا من خلال صناعة السفر والسياحة ، مما أدى أيضًا إلى توليد 310.9 مليار يورو من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الألماني أو 9%من إجمالي الاقتصاد الألماني. .