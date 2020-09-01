اليوم السابع
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أسعار النفط تسجل 45.75 دولار لبرنت و43.04 دولار للخام الأمريكي

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:03 م
أسعار النفط تسجل 45.75 دولار لبرنت و43.04 دولار للخام الأمريكي النفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم، 45.75 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت  مرتفعه بمقدار 47 سنتا أو ما يوازي 1%، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43.04 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 43 سنتا أو ما يوازي 1%.
 
وشهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا لتعكس مسارها بعد أن تكبدت خسائر أثناء الليل، إذ أقبل المستثمرون على الأصول مرتفعة المخاطر وعزفوا عن شراء الدولار الذي يُعتبر ملاذا آمنا والذي بلغ أدنى مستوى في عدة سنوات ، حيث خسر الدولار في أحدث تعاملات 0.04 ٪ إلى 92.146 مقابل سلة من العملات، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ مايو 2018 في أعقاب تحول في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن التضخم أُعلن الأسبوع الماضي.
 
وقبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية من معهد البترول الأمريكي، خلص استطلاع للرأي إلى أن المحللين يتوقعون انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس.

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