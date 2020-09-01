أسعار الذهب ترتفع 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 870 جنيها للجرام

كتب ــ إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاع بقيمة 8 جنيهات، وذلك على خلفية صعود أوقية الذهب عالمياً إلي 1988دولارا، وهو ما انعكس على سعر الذهب في مصر ليسجل 870 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر حتي الآن، مع توقعات بارتفاع آخر للأسعار في السوق المحلي.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 745 جنيها.

عيار 21 سجل 870 جنيها.

عيار 24 سجل 994 جنيها .

الجنيه الذهب 6960 جنيها.

أوقية الذهب 1988 دولارا.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا مع هبوط الدولار إلى أدنى مستوى في عامين بفعل تحول نحو مزيد من التيسير في السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لكن المعدن النفيس لا يزال يشهد اضطرابات في الأسعار

وقال محللون إن تراجع الدولار وتوقعات بأنه سيعاني مزيدا من الضعف ساهما في ارتفاع محدود في أسعار الذهب.

وهبط الدولار لأدنى مستوى في أكثر من عامين أمام سلة من العملات مع تعرضه لضغوط من أحدث متوسط للتضخم يستهدفه البنك المركزي الأمريكي والذي يسمح لأسعار الفائدة بأن تبقى منخفضة حتى إذا ارتفع التضخم قليلا في المستقبل.