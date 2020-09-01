أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 1-9-2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1-9 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر سبتمبر، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وسط ارتفاع بأحجام التداول بعد تنفيذ صفقة على أسهم شركة راميدا، وخسر رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 625.689 مليار جنيه.



إيقاف تداول 18 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 18 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم شركة النصر للأعمال المدنية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الدلتا للتأمين، سماد مصر (ايجيفرت)، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، دلتا للإنشاء والتعمير، الدلتا للسكر، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، السويس للأسمنت، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، العبور للاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 5.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر سبتمبر، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 625.689 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 852.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.5 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 52.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.91%، والعرب على 9.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.85%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليار جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 840.1 مليون جنيه، 21.7 مليون جنيه، 30.4 مليون جنيه، 144.4 مليون جنيه، 394.1 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 11233 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13164 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4284 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1830 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2732 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.86% ليغلق عند مستوى 990 نقطة.

وصعدت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 108 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 10.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.46%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 6.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.62%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 9.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.23%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.651 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.19%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 22.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.34%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 1.459 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.87%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 8.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.94%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 38.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.50%.

- السويس للأسمنت بسعر إغلاق 7.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.01%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.813 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.57%.