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أستاذ علم اجتماع تكشف كيف تحولت السوشيال ميديا لوسيلة جديدة للجريمة من المنزل

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:42 م
أستاذ علم اجتماع تكشف كيف تحولت السوشيال ميديا لوسيلة جديدة للجريمة من المنزل فيس بوك
كتب محمد عبد المجيد

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قالت الدكتورة عزة فتحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الجريمة تغيرت في عصر السوشيال ميديا، موضحة أن السوشيال ميديا أصبحت وسيلة جديدة للجريمة من المنزل.

وأضافت الدكتورة عزة فتحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية اليوم الثلاثاء، ببرنامج رأى عام المذاع على فضائية TEN TV، ويقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، "حدث تجريف وتفكك لكل شيء في المجتمع المصري وعلى رأسها الأسرة المصرية في السبعينيات بسبب الانفتاح".

وتابعت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن دور الأسرة أصبح سيئًا، معلقة: "الأسرة تخلت عن دور الأمانة تجاه أولادهم، الأولاد نعمة ويجب المحافظة عليها"، لافتة إلى أن نسب الجريمة ارتفعت بين العمر الصغير، قائلة: الإنسان كائن اجتماعي، وفرة "لم الأسرة" تراجعت.

وأشارت الدكتورة عزة فتحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أن الآن "أصبح لا يوجد حوار أسري، وحوار زوجي، والخرس الزوجي هو السبب الرئيسي لانتشار الجرائم المجتمعية"، مؤكدة على أن العمود الفقري للأسرة أصبح غير مستقيم، قائلة: "حدث تجريف للشخصية المصرية فى الثمانينيات والتسعينيات، وفقدنا التربية السليمة".

السوشيال ميديا

جامعه عين شمس

جرائم السوشيال ميديا

علم الاجتماع

جرائم الانترنت

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