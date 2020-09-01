أخبار المحافظات اليوم.. آية الحاصلة على 99.5% من بائعة أحذية لطالبة بالطب

فريق المحافظات

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الثلاثاء، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

آية الحاصلة على 99.5%.. من بائعة أحذية إلى طالبة بطب الإسكندرية





شهد مركز شبراخيت بالبحيرة حالة من الفرحة الغامرة بين الأهالى بعد التحاق الطالبة آية طه حسين الحاصلة على 99.5% فى الثانوية العامة شعبة علمى علوم كلية الطب جامعة الإسكندرية. وغمرت أهالى المدينة الريفية الصغيرة حالة من الفرحة التى تطل على نهر النيل لم يكن لتفوق أحد أبنائها فقط ولكن باعتبارها نموذجا للمثابرة والتحدى للظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة .

فعلى مقربة من شارع الأتوبيس بوسط مدينة شبراخيت لابد أن يلفت انتباهك مشهد آية طه حسين تلك الفتاة الشابة التى تستذكر دروسها فى الثانوية العامة وهى تبيع الأحذية على "فرش" والدها المريض وذلك لمساعدة عائلتها على تحمل أعباء الحياة.

تراجع أسعار المانجو الإسماعلاوى مع اقتراب انتهاء الموسم





جاءت زيارة سفير نيوزيلاندا لدى مصر، جريج لويس، إلى محافظة الإسماعيلية، مؤخرًا من أجل شراء المانجو، وقيامه بنشر تويته على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى، يشيد خلالها بالمانجو الإسمعلاوى، والتى ترتب عليها ردود فعل كثيرة من عدة سفراء، من بينهم سفير كندا لدى مصر جيس داتون، مما جعلت المانجو الإسمعلاوى ترند، ومحل بحث لدى عدد كبير حول العالم عن الفاكهة المميزة وأسعارها فى الوقت الحالى، خاصة وأن الإسماعيلية معروفها أنها مملكة المانجا، وطعمها لا يقاوم.

متاحف المحافظات تستقبل الزائرين بعد توقف 240 يوما بسبب كورونا





فتحت المعالم السياحية والأثرية بمحافظتى الأقصر وأسوان، اليوم الثلاثاء، أبوابها أمام الزائرين مرة أخرى بعد توقف دام لنحو 240 يوما بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، كما استقبلت المتاحف المواطنين وسط ضوابط جديدة لمكافحة العدوى.

حيث يتم تطبيق إجراءات وقائية واحترازية لحماية الزوار، وتقرر فتح حركة السياحة بالأقصر وأسوان واستئناف عمل المزارات الأثرية، ومن المقرر أن يستقبل معبد دندرة سائحين من أوكرانيا.

الكمامة وعلامات للتباعد.. إجراءات وقائية لدخول متحف آثار الشرقية





فتح متحف آثار الشرقية أبوابه اليوم الثلاثاء، لاستقبال الجمهور بعد غلق استمر لأكثر من 5 أشهر بتعليمات وزارية لمنع انتشار فيروس كورونا، وسط إجراءات احترازية مشددة. وأكد الدكتور وجيه صلاح مفتش آثار بمنطقة آثار الشرقية، أن المنطقة في يوم عيد لعودة استقبال المتحف للجمهور والوفود الأجنبية. وأوضح لـ "اليوم السابع" أنه تنفيذا لتعليمات الوزارية ورفعت منطقة آثار الشرقية درجة الاستعداد تحت إشراف مديرة المنطقة منال منير، بوضع علامات تباعد واللوحات الارشادية، وغلق دورات مياه، وتعقيم وتطهير المتحف صباحا ومساء.

متحف كوم أوشيم بالفيوم يفتح أبوابه للزائرين وسط إجراءات وقائية





أكد الدكتور ممدوح الشوكي مدير متحف آثار كوم أوشيم بمحافظة الفيوم في تصريح خاص لليوم السابع، أن المتحف فتح أبوابه بداية لاستقبال الزائرين بعدما تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. ولفت مدير المتحف إلى أن رسوم الدخول للمصريين 10 جنيهات والأجانب 40 جنيها وللطلاب المصريين 5 جنيهات والطلاب الأجانب 20 جنيه، مشيرا إلي أن الوقت المخصص للزيارة من 9 صباحا حتي 3 عصرا.

مطار البالون الطائر ينهى التجهيزات لاستئناف التحليق فى سماء الأقصر من جديد





شهدت أرض مطار البالون الطائر بالبر الغربى فى محافظة الأقصر، الانتهاء تماماً من وضع اللمسات النهائية فى الرحلات المختلفة، وذلك لفحص التجهيزات النهائية وأعمال التطوير بأرض المطار، وذلك قبيل عودته رسمياً تزامناً مع فتح حركة السياحة بالأقصر، حيث واصلت سلطات الطيران المدنى، من أعمال تجهيزات وتطوير أرض مطار البالون الطائر بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، وذلك بتطوير كافة الأمور المتعلقة بخدمة ودعم وتأمين الرحلات والسائحين، حيث شملت التجهيزات تجميل ورفع كفاءة أرض مطار البالون وتركيب الكاميرات والإضاءة المختلفة التى شملت المطار بالكامل، وكذلك إجراء الصيانة اللازمة قبل عودة الرحلات من جديد .

قصور الثقافة بالإسكندرية تستأنف العروض المسرحية المؤجلة بسبب "كورونا"



