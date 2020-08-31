9 أسرار عن الحبل السرى.. اليايابان تحتفظ به فى صندوق

كتبت نهير عبد النبى

"طفلك بيسمع وبيحس بيكى وهو لسه جنين فى الرحم"، هى من الجمل التى تسمعها الأمهات الحوامل دائما، فعلاقة الطفل بأمه تبدأ من الرحم وهو جنين داخل بطن أمه، فيربط بينهما خط إمداد يسمى بالحبل السرى، وهو عبارة عن هيكل ضيق يشبه الأنبوب يربط الطفل النامي بالمشيمة، ويحمل دم الطفل ذهابًا وإيابًا، بين الطفل والمشيمة، كما يقوم بتوصيل المغذيات والأكسجين للطفل ويزيل فضلاته.

وفى التقرير التالى نقدم حقائق وأسرار عن الحبل السرى وفقا لمواقع bellybelly و marchofdimes

يبدأ الحبل السري في التكون بعد 5 أسابيع من الحمل، يصبح أطول تدريجيًا حتى 28 أسبوعًا، حيث يصل متوسط ​​طول الحبل السرى من 45 لـ 60 سم، ويحتوي الحبل السري على ثلاث أوعية دموية: شريانان ووريد واحد، ينقل الوريد الأكسجين والمواد المغذية من المشيمة (التي تتصل بإمداد دم الأم) إلى الطفل وينقل الشريانان الفضلات من الجنين إلى المشيمة (حيث يتم نقل الفضلات إلى دم الأم والتخلص منها عن طريق كليتيها)..

قد يتعرض الحبل السرى لتشوهات عديدة تسبب مشاكل فى الحمل وأثناء المخاض والولادة، وفي بعض الحالات يتم اكتشاف تشوهات الحبل قبل الولادة أثناء التصوير بالموجات فوق الصوتية





وهناك بعض الحقائق والاسرار عن الحبل السري وهى:



1:في الثقافات الغربية تتعلق أهمية الحبل السري بشكل أساسي بقطع الأب أو الشريك للحبل بعد ولادة الطفل ، وهو ما يرمز إلى "كسر الرابطة" بين الأم والطفل، فيما تحتفظ الأمهات اليابانيات بالحبال السرية الجافة لأطفالهن في صندوق خشبي خاص.

2:أنسجة الحبل السرى لديها الكثير من الامكانيات

لقد سمعنا جميعًا عن الخلايا الجذعية لدم الحبل السري ، لكن نسيج الحبل السري هو ظاهرة البحث الجديدة، تحتوي أنسجة الحبل السري على خلايا جذعية لديها القدرة على التجدد والتحول إلى أنواع مختلفة من الخلايا ، مثل الغضاريف والعظام والدهون والعضلات، وهذا يعني أن أنسجة الحبل السري لديها القدرة على علاج حالات أكثر من الخلايا الجذعية لدم الحبل السري.

تبحث التجارب السريرية الجارية في الوقت الحالي في كيفية استخدام الخلايا الجذعية للحبل في علاج حالات مثل السكتة الدماغية والتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض باركنسون والتصلب المتعدد والربو والشلل الدماغي.

3 أصل الحبل

الحبل السري هو جزء فسيولوجي وجيني من طفلك، عندما يتم تخصيب البويضة ، تنقسم إلى قسمين. يصبح أحدهما الجنين والآخر يصبح المشيمة.

تخضع الخلايا الجنينية للعديد من التحولات ، ولكن من أول الأشياء التي تحدث هو تكوين كيس الصفار، و يوفر الكيس العناصر الغذائية من الأم إلى الجنين ، قبل أن تصبح المشيمة جاهزة للعمل بعد بضعة أسابيع، ينمو الحبل السري من الكيس والسقاء (غشاء الجنين).

4:الدم والحبل السرى

في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل ، يتلقى طفلك نصف لتر من الدم كل دقيقة عبر الحبل السري، لا يختلط دمك بدم طفلك و يحدث تبادل العناصر الغذائية والأكسجين والنفايات في المشيمة.

عادة ما يحتوي الحبل السري على شريانين يحملان الدم الذي يحتوي على فضلات من الطفل إلى المشيمة كما أن لها وريدًا واحدًا يحمل الأكسجين والمواد المغذية إلى الطفل.

5:صحة الحبل السرى

يعد النظام السري ضروريًا لضمان حصول طفلك على العناصر الغذائية اللازمة للنمو والازدهار، يمكن أن تؤثر مشاكل الأم الصحية والتغذية على تطور المشيمة والحبل السري..

6:الحبل السرى للتوائم

تتشكل التوائم المتماثلة عندما تنقسم بويضة واحدة مخصبة إلى اثنتين ، وتتطور إلى طفلين مع نفس المادة الوراثية، عندما تنقسم البويضة، فإنها تحدد ما إذا كان التوأم سيشتركان في المشيمة أم لا، ينتج عن التوأمة في الأيام الأربعة الأولى مشيمة منفصلة، سينتج عن التوأمة بعد أربعة أيام مشيمة مشتركة ، لكن لكل توأم حبل سري خاص به.

7: اختلاف طول الحبل السرى

يختلف طول الحبال السرية ، ولكن يتراوح طولها عادةً بين 45-60 سم، لا نعرف ما الذي يسبب طول الحبل السري ، لكنه يصل إلى طوله الكامل عند حوالي 28 أسبوعًا من الحمل، تحدث الحبال القصيرة في حوالي 6٪ من حالات الحمل ، وعادة ما ترتبط بزيادة خطر احتباس المشيمة والولادة القيصرية.

8:حاسة اللمس والحبل السرى

تبدأ حاسة اللمس لدى طفلك في التطور مبكرًا أثناء الحمل، عندما تكونين في الأسبوع الثامن من الحمل ، يمكن لطفلك أن يشعر بلمس وجهه وشفتيه، بحلول الأسبوع 14 ، يبدأ طفلك في استكشاف الرحم وجسمه باستخدام يديه وقدميه وفمه.

يُظهر التصوير بالموجات فوق الصوتية الأطفال وهم يستخدمون أيديهم لاستكشاف الرحم ، بما في ذلك إمساك الحبل السري، هذا الاستكشاف لبيئتهم يهيئ عقولهم للبحث عن تجارب التعلم من خلال اللمس بعد الولادة وحتى الطفولة.

9:حدوث التشابك والعقد والحلقات

عندما يكون طفلك صغيراً بما يكفي ليتحرك بحرية ، فإنه غالباً ما يلعب بالحبل السرى، و يولد حوالي 35٪ من الأطفال بأسلاك ملفوفة حول أعناقهم ، وحوالي 1٪ من الحبال لديهم عقدة حقيقية.

طالما أن الحبل السري سليم ، فإن التشابك والحلقات عادة لا تؤثر على عمل الحبل السري، و إنه مليء بمادة مخاطية صافية تسمى Wharton's Jelly ، والتي تحمي الأوعية الدموية بالداخل من الانقباض بسبب الحلقات أو العقد.