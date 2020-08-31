8 معلومات عن التغطيات التأمينية على البضائع

كتب – حسام الشقويرى

التغطيات التامينية على البضائع بكافة أنواعها تعد أفضل وسيلة لحمايتها من الأخطار التى من الممكن التعرض لها أثناء النقل سواء داخل البلاد أو خارجها ورغم أهمية هذا النوع التأمين إلا أن عدد كبير لا يلجأ إليه الا عند الضرورة .

- التأمين على البضائع ينقسم إلى التأمين البحرى، التأمين النهرى، التأمين الجوى، التأمين البرى.

- يشمل البحرى تأمين البضائع داخل السفن اما الجوى فيشمل تأمين البضائع داخل الطائرات أما التأمين البرى على البضائع فغالبا ما يكون داخل البلاد، ويشمل النقل بالسيارات والسكك الحديدية، أما التامين النهرى فيتم التأمين على البضائع التى تنقل بالصنادل المائية.

- جميع الشروط الخاصة بوثيقة التأمين على البضائع موثقة وفقا لمجمع مكتب التأمين بلندن وهى شروط متساوية على مستوى العالم.

- شروط التأمين على البضائع تشمل ثلاث فئات " أ، ب، ج " تغطى الأولى جميع الأخطار على البضائع، أما الثانية فتشمل الأخطار التى تحدث للسفينة فقط،وتشمل الظواهر الطبيعية التى تسبب ضرر للبضائع أو حادثة للمركب وتسبب تلف للبضائع وتختلف أسعار الوثائق طبقا لكل نوع.

- يشمل التعويض فى حالة واحدة وهى انقلاب الوحدة الناقلة والحريق والسطو المسلح

- لا يقبل عدد كبير من الأفراد والشركات على هذا النوع من التأمين، إلا فى حالة الإجبار إذا طلبت جمارك أحد البلاد اشتراط وجود وثيقة تأمين على البضائع أثناء دخولها البلد

- يتوقف سعر وثيقة التأمين حسب الشركة المؤمنة.

- وثيقة التغطية المفتوحة توفر للمؤمَن له تغطية لجميع الشحنات الواقعة ضمن نطاق العقد، ويتم الإعلان عن كل شحنة وتفاصيلها لشركة التأمين، وتقوم الشركة بإصدار شهادة تأمين لتغطية الشحنات.