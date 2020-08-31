5 محافظات تتسلم 19 طنا من لحوم صكوك أضاحى الأوقاف.. فيديو وصور

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة الأوقاف انطلاق سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحى الأوقاف، اليوم الإثنين، إلى محافظات (سوهاج – قنا – المنيا – أسوان - الدقهلية)، بواقع (4) أطنان لكل من محافظة (سوهاج – قنا – المنيا – أسوان)، و(3) أطنان لمحافظة (الدقهلية )، وذلك للأسبوع الرابع على التوالى.

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وتواصل وزارة الأوقاف توزيع لحوم صكوك الأضاحى على المستحقين فى جميع المحافظات، ومن المقرر أن توزع الوزارة غدا الثلاثاء، 20 طنا من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات : "القاهرة – الشرقية – الغربية – الإسماعيلية – كفر الشيخ - دمياط"، بواقع 3 أطنان لكل من محافظة (القاهرة والشرقية والإسماعيلية ودمياط)، و(4) أطنان لمحافظتى (الغربية وكفر الشيخ).

وقالت وزارة الأوقاف، إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 405 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).