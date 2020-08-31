اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:48 م
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46.27 دولار للبرميل لبرنت و43.25 دولار لخام غرب تكساس الأمريكى

الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:29 م
46.27 دولار للبرميل لبرنت و43.25 دولار لخام غرب تكساس الأمريكى النفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم، 46.27 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار 46 سنتا أو ما يوازي 1%، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43.25 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 28 سنتا أو ما يوازي  0.7 %.
 
 
وشهدت أسعار النفط اليوم، ارتفاعا  فيما لامس خام برنت أعلى مستوى في خمسة أشهر، بدعم من خفض إمدادات الخام من أبوظبي 30% وبيانات صينية مشجعة حتى في الوقت الذي يواجه فيه الطلب العالمي صعوبات للعودة إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 في سوق تتوافر بها الإمدادات وفقا لرويترز. 
 
ومن المنتظر أن يُنهي برنت أغسطس محققا زيادة في الأسعار للشهر الخامس على التوالي بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع للشهر الرابع، بعد أن بلغ أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 43.78 دولار في 26 أغسطس حينما ضرب الإعصار لورا الأراضي الأمريكية.

النفط

أسعار النفط

النفط اليوم

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