109 طلاب يؤدون امتحانات برنامج الماجستير المهنى MBA لأول مرة بجامعة سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

تابع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للدفعة الأولى من طلاب برنامج الماجيستير المهنى “MBA” وذلك بكلية التجارة بالحرم الجامعى الجديد، يرافقه الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور ممدوح الرشيدى عميد كلية التجارة، والدكتور خالد عقيل منسق البرنامج.

وتفقد عزيز خلال جولته لجان الامتحانات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد على تنفيذها للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وجميع منتسبى الجامعة، مشيرًا إلى أن الدراسة ببرنامج الماجستير المهنى "MBA" بدأت لاول مرة بالجامعة فى مارس الماضى، وذلك من اجل تلبية احتياجات المجتمع، فى اكتساب المهارات الإدارية الحديثة للارتقاء بمستويات الأداء فى كافة القطاعات المختلفة فى المؤسسات المختلفة، وذلك وفقاً للاسس العملية والبحثية.

وأشار الدكتور ممدوح الرشيدى، إلى أنه يؤدى هذا العام 109 طلاب وطالبات تم توزيعهم على 3 لجان امتحانية، حيث بدأت الامتحانات أمس وتستمر حتى يوم الخميس 10 سبتمبر القادم.

وأوضح الدكتور خالد عقيل أن البرنامج يضم 42 طالبا بشعبة المحاسبه و67 طالبا بشعبة إدارة الأعمال، مشيراً إلى أن مدة الدراسة بالبرنامج سنتين دراسيتين وتنقسم كل سنة لفصلين دراسيين، وذلك بنظام الساعات المعتمدة.