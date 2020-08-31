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10 مميزات وراء اختيار وقرار "النقل" بانتهاء قطارات الصعيد فى محطة بشتيل

الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:00 ص
10 مميزات وراء اختيار وقرار "النقل" بانتهاء قطارات الصعيد فى محطة بشتيل محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل
كتب رضا حبيشى

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أكدت وزارة النقل أنها اختارت محطة بشتيل لتكون بديلة لقطارات الصعيد بدلا من محطة مصر لمجموعة من الأسباب والمميزات نسردها خلال التقرير التالى:

1- وقوع المحطة الجديدة في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر .

2- منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي / الإسكندرية – إمبابة / المناشي / القبارى) .

 3- وجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة ( مترو الأنفاق / مونوريل 6 أكتوبر / خطوط أتوبيسات ترددية/ وسائل النقل الجماعي ).

4- وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور ترعة الزمر / محور شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو ).

5 - توفر مساحة من الأرض بها فى حدود 57 فدان تسمح بإقامة المشروع.

6-  تتكامل وتربط وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية - مترو الأنفاق - مونوريل - نقل جماعي لخدمة أهالى الصعيد

7 - تخفيف الضغط على محطات القطارات المركزية ( رمسيس – الجيزة ) علي مستوى النقل والخدمات والصيانة.

8.- التقليل من حالات التكدس المرورى داخل شوارع العاصمة .

9 - رفع مستوى الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات للمستوي العالمي.

10 - زيادة الإقبال وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل المواصلات العامة.


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