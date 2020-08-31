‏‫رئيس مياه القناة يتفقد مواقع العمل والإحلال وتجديد محطات الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، جولة صباح اليوم الاثنين، على العديد من مواقع العمل والمحطات للاطمئنان على سير العمل وتذليل اية عقبات، وتابع رئيس شركة مياه القناة، استمرار أعمال الإصلاح لكسر خط الصرف الصحى بمنطقة المحطة الجديدة بحى أول بالإسماعيلية أمام وابور النور قطر 8 بوصة واستبداله بخط 10 بوصة وبطول 24 متر وذلك لاستيعاب تصرفات الصرف الصحى فى المنطقة بالكامل.

وأعطى عصمت، توجيهات مشددة بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال اليوم وعودة الأمور إلى طبيعتها، هذا وقد تم عمل بدالة لخط الصرف الصحى لاستيعاب تصرفات مياه الصرف الصحى بالمنطقة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح تجنبا لحدوث طفوحات الصرف الصحى بالمنطقة.

كما تضمنت الجولة تفقد أعمال الإحلال والتجديد لعداية المياة بقطر 8 بوصة أسفل السكة الحديد بقرية نفيشة القبلية بالإسماعيلية وبطول 48 متر وذلك لضمان وصول المياة بالضغوط المناسبة لمناطق نفيشه القبلية والخشاينة وأبوحسان وابوعيادة وأبو سالم وغيرها من القرى والتوابع.

كما تفقد رئيس شركة مياه القناة، بوستر منطقة أبو سالم المغذى لمنطقة أبوبلح وأبو سالم وأبونصر الله بمركز الإسماعيلية للاطمئنان على كفاءة البوستر والعمل بكامل طاقته، وكذا أعمال الاحلال والتجديد للعداية بمنطقة كوبرى الرشاح والاطمئنان على تنفيذ الأعمال حسب المواصفات القياسية ووضع حلول عاجلة للقضاء على مشاكل ضعف المياه بتلك المناطق.