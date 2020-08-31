اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

يوم تاريخى.. مراسم توقيع اتفاق السلام السودانى فى جوبا.. فيديو

الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:06 ص
يوم تاريخى.. مراسم توقيع اتفاق السلام السودانى فى جوبا.. فيديو مراسم توقيع اتفاق السلام فى السودان
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت مراسم توقيع اتفاق السلام السوداني في جوبا عاصمة جنوب السودان، بعد حروب أهلية استمرت منذ خمسينيات القرن الماضى، وينظر السودانيون لهذا الحدث باهتمام بالغ خاصة أنه ينهي عقود من الاقتتال الداخلي.، ويتواجد عدد من كبار الشخصيات والمسؤوليين السودانيين للتوقيع على الاتفاق النهائي والتاريخي.

ويحضر رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، في مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وأطراف عملية السلام.

وقال الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، إن بلاده ستعمل مع فريق الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، وقيادة دولة جنوب السودان، لتحقيق ما تبقى من أجندة السلام.


السودان

السلام فى السودان

جوبا

اخبار السودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السودان وجنوب السودان يتفقان على تذليل عقبات التكامل الاقتصادى

الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:59 ص

باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. كورونا تسجل 848 ألف وفاة على مستوى العالم.. السودان تعلن حالة الاستنفار القصوى لمواجهة الفيضانات.. وترشيح مصطفى أديب لتشكيل الحكومة اللبنانية القادمة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:00 ص

أستاذ موارد مائية: الفيضانات مستمرة فى السودان حتى سبتمبر المقبل

الأحد، 30 أغسطس 2020 10:27 م

رئيس وزراء السودان يشكر قيادات جنوب السودان على استضافة مفاوضات السلام

الأحد، 30 أغسطس 2020 10:01 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة