اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:58 م
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وكيل صحة الشرقية يجتمع بمديرى الإدارات الفنية لمناقشة الخطة الزمنية للمشروعات

الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:31 م
وكيل صحة الشرقية يجتمع بمديرى الإدارات الفنية لمناقشة الخطة الزمنية للمشروعات وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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عقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، إجتماع مع مديرى الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية "مدير عام الطب العلاجى، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرى إدارات المستشفيات والرعاية الحرجة والعاجلة، وأقسام الطوارئ، والتخطيط والإدارة الهندسية، والتفتيش المالى والإداري" .

وذلك بمكتب وكيل الوزارة ، حيث تم مناقشة خطة العمل بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، والاحتياجات اللازمة للعمل، وخاصة بالأقسام الحرجة، والإجراءات المتبعة لتوفير الأكسجين بالمستشفيات من خلال الشركات الموردة بشكل دورى وبكميات كافية لضمان إستمرارية تقديم الخدمة الطبية بصورة منتظمة.

كما تم مناقشة الخطة الزمنية للمشروعات الصحية الجارى تنفيذها بالمحافظة، وأعمال التطوير بالمستشفيات، ومدة الإنتهاء منها، وجاهزية المشروعات للإفتتاح خلال أعياد محافظة الشرقية القومية خلال شهر سبتمبر المقبل.

 

 


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