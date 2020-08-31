اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لمتابعة أعمال حماية الأراضى...

وكيل زراعة الغربية يستقبل رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات

الإثنين، 31 أغسطس 2020 04:45 م
وكيل زراعة الغربية يستقبل رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات جانب من اللقاء
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل المهندس على بيومى وكيل وزارة الزراعة بالغربية ، اليوم الاثنين ، الدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ، بديوان عام المديرية ، وذلك بحضور مديرى العموم ومديرى الإدارات الفنية بالمديرية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الإدارة المركزية ، على أهمية العمل خلال الفترة الحالية ، مشيراً إلى المسئولية الواقعة على عاتق كل مدير مديرية بمحافظته بشأن كل ما يتبع قطاع الزراعة بالمحافظة، وفقاً لتوجيهات وزير الزراعة الأخيرة .

وشدد مبارك ، على أهمية متابعة أعمال حماية الأراضى والتوجيهات الحديثة من القيادة السياسية بتشديد التعامل مع المخالفات واستغلال ذلك فى إطار التعاون مع الشرطة والمحليات ، وكذلك العمل على الازالة الفورية لأى تعدى فى المهد ، لافتاً إلى أهمية مراجعة ملف التعديات كاملاً وموقف قرارات الإزالة والمنفذ منها ومراجعة الغير منفذ والتنسيق بشأنه مع المحافظة ،طبقا للتوجيهات الأخيرة

وأكد مبارك، على أهمية وجود قاعدة بيانات ثابتة بالمديرية ، ويتم تحديثها باستمرار لسهولة استخراج أى تقارير أو بيانات يتم طلبها سواء للوزارة أو المحافظة بشكل فورى ، مشددا على ضرورة الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة فى هذا الشأن قدر الإمكان مع التحديث المستمر للامكانيات والبيانات .

أشار إلى ضرورة الاهتمام بعملية التقنين والترخيص لكافة المزارع والحظائر ومشاريع الإنتاج الحيوانى كافة وموقف نقاط التجميع ، مؤكداً على أهمية مشروع ملئ الفراغات والوصول للاستفادة القصوى لكافة المشاريع وتوضيح دور البنك الزراعى كداعم لهذا القطاع والقروض المدعمة للمربين بالقطاع .

ومن جانبه أكد المهندس على بيومى ،وكيل وزارة الزراعة بالغربية، على دور المديرية فى تطبيق القانون بكل حزم بشأن كافة التعديات على الأراضى الزراعية بشتى مراكز المحافظة ، مشيراً إلى استمرار حملات الازالات بالتعاون مع الشرطة والمحليات .

وعلى هامش الاجتماع تم الوقوف على موقف العمل بكل إدارة بشكل عام ، كما تم الانتقال إلى جمعيتى سبرباى ودفرة مركز طنطا ، مؤكداً على أهمية دور المتابعة الميدانية والرقابة بشكل خاص سواء للإدارات الزراعية أو الجمعيات على مستوى المحافظة .

كما تم مراجعة موقف كافة التقارير والزراعات وتوزيع الأسمدة وتقارير حماية الأراضى بالمديرية ، هذا إلى جانب مراجعة الموقف الحالى لكارت الفلاح بالمحافظة وموقف عملية توزيع الكروت على مستوى مراكز المحافظة وأسباب عدم التوزيع إن وجدت ، وتم أخذ عدد من الجمعيات معينة للتأكد .

IMG-20200831-WA0054
وكيل وزارة الزراعة بالغربية ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات

 

IMG-20200831-WA0055
وكيل وزارة الزراعة بالغربية ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات

IMG-20200831-WA0059

وكيل وزارة الزراعة بالغربية ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات

IMG-20200831-WA0060

وكيل وزارة الزراعة بالغربية ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات

 

 


اخبار مصر اليوم

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

اخبار الغربية

الغربية

زراعة الغربية

وكيل زراعة الغربية

اعمال حماية الاراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وكيل زراعة الغربية يتفقد حقول المحاصيل الصيفية فى المحلة.. صور

الجمعة، 21 أغسطس 2020 12:58 م

وكيل زراعة الغربية يشدد على الموظفين الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الشيوخ

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 11:39 ص

وكيل "زراعة الغربية" يتفقد محطة البحوث الزراعية بالجميزة.. صور

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 08:40 م

وكيل زراعة الغربية يوجه بتكثيف المرور لرصد أى حالات تعد على الرقعة الزراعية

الخميس، 30 يوليه 2020 05:22 م

"زراعة الغربية" تسلم شهادات الدورة التدريبية لمطبقى المبيدات

الأربعاء، 29 يوليه 2020 02:50 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة