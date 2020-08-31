وكيل زراعة الغربية يستقبل رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات

الغربية - محمد طارق

استقبل المهندس على بيومى وكيل وزارة الزراعة بالغربية ، اليوم الاثنين ، الدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ، بديوان عام المديرية ، وذلك بحضور مديرى العموم ومديرى الإدارات الفنية بالمديرية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الإدارة المركزية ، على أهمية العمل خلال الفترة الحالية ، مشيراً إلى المسئولية الواقعة على عاتق كل مدير مديرية بمحافظته بشأن كل ما يتبع قطاع الزراعة بالمحافظة، وفقاً لتوجيهات وزير الزراعة الأخيرة .

وشدد مبارك ، على أهمية متابعة أعمال حماية الأراضى والتوجيهات الحديثة من القيادة السياسية بتشديد التعامل مع المخالفات واستغلال ذلك فى إطار التعاون مع الشرطة والمحليات ، وكذلك العمل على الازالة الفورية لأى تعدى فى المهد ، لافتاً إلى أهمية مراجعة ملف التعديات كاملاً وموقف قرارات الإزالة والمنفذ منها ومراجعة الغير منفذ والتنسيق بشأنه مع المحافظة ،طبقا للتوجيهات الأخيرة .

وأكد مبارك، على أهمية وجود قاعدة بيانات ثابتة بالمديرية ، ويتم تحديثها باستمرار لسهولة استخراج أى تقارير أو بيانات يتم طلبها سواء للوزارة أو المحافظة بشكل فورى ، مشددا على ضرورة الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة فى هذا الشأن قدر الإمكان مع التحديث المستمر للامكانيات والبيانات .

أشار إلى ضرورة الاهتمام بعملية التقنين والترخيص لكافة المزارع والحظائر ومشاريع الإنتاج الحيوانى كافة وموقف نقاط التجميع ، مؤكداً على أهمية مشروع ملئ الفراغات والوصول للاستفادة القصوى لكافة المشاريع وتوضيح دور البنك الزراعى كداعم لهذا القطاع والقروض المدعمة للمربين بالقطاع .

ومن جانبه أكد المهندس على بيومى ،وكيل وزارة الزراعة بالغربية، على دور المديرية فى تطبيق القانون بكل حزم بشأن كافة التعديات على الأراضى الزراعية بشتى مراكز المحافظة ، مشيراً إلى استمرار حملات الازالات بالتعاون مع الشرطة والمحليات .

وعلى هامش الاجتماع تم الوقوف على موقف العمل بكل إدارة بشكل عام ، كما تم الانتقال إلى جمعيتى سبرباى ودفرة مركز طنطا ، مؤكداً على أهمية دور المتابعة الميدانية والرقابة بشكل خاص سواء للإدارات الزراعية أو الجمعيات على مستوى المحافظة .

كما تم مراجعة موقف كافة التقارير والزراعات وتوزيع الأسمدة وتقارير حماية الأراضى بالمديرية ، هذا إلى جانب مراجعة الموقف الحالى لكارت الفلاح بالمحافظة وموقف عملية توزيع الكروت على مستوى مراكز المحافظة وأسباب عدم التوزيع إن وجدت ، وتم أخذ عدد من الجمعيات معينة للتأكد .

وكيل وزارة الزراعة بالغربية ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات

وكيل وزارة الزراعة بالغربية ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات

وكيل وزارة الزراعة بالغربية ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات