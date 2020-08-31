وزير النقل يؤكد 1.5 مليون راكب يستقلون السكة الحديد خلال 2024

كتب محمد شرقاوى

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن هناك عربات قطارات تحتاج إلى إحلال لطرحها فى 2024 لاستقطاب 1.5 مليون راكب يوميا، مضيفا أن الرئيس يوجه بالاهتمام بالمواطنين محدودى الدخل وركاب الدرجة الثالثة، مضيفا: سندخل عهدا جديدا وتغيير الموروث الثقافى بعطل القطارات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور" تقديم الإعلامى إسامة كمال، أن كل شهر يتم توريد عربات للسكة الحديد منها عربات درجة تالتة مكيفة فى السكة الحديد، وهذا يحدث لأول مرة، مضيفا أن لدى السكة الحديد عقد صيانة وقطع غيار أصلية من دولة منشأ العربات، وعقد آخر مع كل شركة مصنعة للعربات الجديدة بإنشاء ورش لإصلاح الأعطال، مؤكدا انه تم التعاقد على استيراد 1300 عربة قطار جديدة من روسيا، تم وصول 22 عربة منها حتى الآن، مؤكدا أن روسيا والمجر مشهورتان بعربات القطارات المتميزة.



وتابع أننا وصلنا فى 30 يونيو 2020 إلى مليون راكب يوميا فى السكة الحديد، مضيفا أنه كان لدينا عجز فى 600 عربة سكة حديد و1000 عربة أخرى تحتاج للصيانة، منوها إلى أنه عندما تولى الوزارة كان يستقل 900 ألف راكب القطارات، مشيرا إلى أنه خلال عام 2024 نصل إلى 1.5 مليون راكب يستقلون السكة الحديد، مضيفا أن إجمالي ما وصل حتى الآن من العربات الروسية يصل إلى 68 عربة، وثقة روسيا والمجر فى القيادة السياسية سهلت علينا عقد صفقات لاستيراد عربات منهما.