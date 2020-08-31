اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير النقل يؤكد 1.5 مليون راكب يستقلون السكة الحديد خلال 2024

الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:53 م
وزير النقل يؤكد 1.5 مليون راكب يستقلون السكة الحديد خلال 2024 كامل الوزير
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن هناك عربات قطارات تحتاج إلى إحلال لطرحها فى 2024 لاستقطاب 1.5 مليون راكب يوميا، مضيفا أن الرئيس يوجه بالاهتمام بالمواطنين محدودى الدخل وركاب الدرجة الثالثة، مضيفا: سندخل عهدا جديدا وتغيير الموروث الثقافى بعطل القطارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور" تقديم الإعلامى إسامة كمال، أن كل شهر يتم توريد عربات للسكة الحديد منها عربات درجة تالتة مكيفة فى السكة الحديد، وهذا يحدث لأول مرة، مضيفا أن لدى السكة الحديد عقد صيانة وقطع غيار أصلية من دولة منشأ العربات، وعقد آخر مع كل شركة مصنعة للعربات الجديدة بإنشاء ورش لإصلاح الأعطال، مؤكدا انه تم التعاقد على استيراد 1300 عربة قطار جديدة من روسيا، تم وصول 22 عربة منها حتى الآن، مؤكدا أن روسيا والمجر مشهورتان بعربات القطارات المتميزة.

وتابع أننا وصلنا فى 30 يونيو 2020 إلى مليون راكب يوميا فى السكة الحديد، مضيفا أنه كان لدينا عجز فى 600 عربة سكة حديد و1000 عربة أخرى تحتاج للصيانة، منوها إلى أنه عندما تولى الوزارة كان يستقل 900 ألف راكب القطارات، مشيرا إلى أنه خلال عام 2024 نصل إلى 1.5 مليون راكب يستقلون السكة الحديد، مضيفا أن إجمالي ما وصل حتى الآن من العربات الروسية يصل إلى 68 عربة، وثقة روسيا والمجر فى القيادة السياسية سهلت علينا عقد صفقات لاستيراد عربات منهما.


كامل الوزير

القطارات

وزير النقل

السكة الحديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير النقل: ننفذ شبكة طرق جديدة بطول 3600 كم بتكلفة 90 مليار جنيه بالصعيد.. كامل الوزير: أنجزنا منها 1500 كم بـ35 مليار لخدمة أهالينا بالصعيد.. و13 محورا لربط شرق وغرب النيل فى قبلى باستثمارات 19 مليارا

الأحد، 30 أغسطس 2020 08:22 م

كامل الوزير يكشف عن خطة لنقل جزء من خطوط السكة الحديد لشبرا الخيمة لتخفيف التكدس

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:38 م

لماذا صدر قرار رفع أسعار تذاكر المترو؟.. كامل الوزير أجاب على السؤال الصعب: مصاريف المرفق السنوية 8 مليارات جنيه وإيراداته تغطى 50% من التكاليف.. والزيادة تستهدف تغطية تكلفة التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار

الإثنين، 17 أغسطس 2020 05:28 م

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "هارون–عدلى منصور".. ويضع حجر أساس أول قطار كهربائى فى مصر.. وكامل الوزير يستعرض خطة تطوير منظومة النقل خلال 10 سنوات.. صور

الأحد، 16 أغسطس 2020 01:33 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة