وزير الاتصالات: ميكنة 27 جامعة حكومية بتكلفة 4 مليارات جنيه وتحقيق 15.2% معدل نمو

كتبت هبة السيد

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن محاور مشروعات التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي، والتي تتضمن ميكنة ورقمنة 27 جامعة حكومية، والتى تدخل فى إطار استراتيجية مصر الرقمية، لافتا إلى أن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات يصل إلى أكثر من 4 مليارات جنيه.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، خلال مقابلة خاصة ببرنامج المواجهة على فضائية إكسترا نيوز، أن الوزارة أيضا تعمل على محاور أخرى إلى جانب ميكنة الجامعات الحكومية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، منها ميكنة مستشفيات الجامعات الحكومية خلال العامين القادمين، وميكنة التراث وأيضا مشروع إدارة أملاك الدولة بمنظومة مميكنة تعتمد على الذكاء الاصطناعى.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الرغم من جائحة كورونا استطاع أن يحقق خلال العام المالي الماضي معدل نمو بلغ 15.2%.

وأضاف الوزير أنه نتج عن الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا فرصا للتعلم والعمل عن بُعد؛ مشيراً إلى أن التعلم عن بُعد أتاح للوزارة الفرصة لمضاعفة أعداد المتدربين بما يتكامل مع جهودها في مضاعفة فروع معاهد التدريب في المحافظات.