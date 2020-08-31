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وزير الاتصالات: بيانات المواطنين مؤمنة بمنصة مصر الرقمية

الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:12 ص
وزير الاتصالات: بيانات المواطنين مؤمنة بمنصة مصر الرقمية عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد

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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن بيانات المواطنين مؤمنة على نحو يحافظ على سريتها بمنصة مصر الرقمية، ودائما ما يتم العمل على منظومة قوية للأمن السيبرانى الذي يضمن سرية بيانات العملاء وتراجع بشكل دورى، مشددا على أن الأمن السيبراني من أهم متطلبات مصر الرقمية وضرورة حتمية لحماية بيانات المواطنين. 
 
وأضاف الوزير فى مقابلة خاصة ببرنامج المواجهة بفضائية إكسترا نيوز، أن منصة مصر الرقمية تطبق  معايير أمنية مشددة لحماية سرية وسلامة البيانات الشخصية عند نقلها أو تخزينها أو معالجتها، ومن إحدى هذه معايير الأمنية هى تقنية بروتوكول نقل النص التشعبى الآمن أو ما يدعى HTTPS.
 
 
وأعلنت الحكومة الأربعاء الماضي،  إطلاق منصة مصرالرقمية www.Misralrakamia.gov.eg تتضمن 5 حزم للخدمات الحكومية المرقمنة وهم "التموين،  رخصي،  مركباتي،  التوثيق،  المحاكم"،  تمكن المواطن من الحصول على خدماته الحكومية في مدة قصيرة للغاية مقارنة بالذهاب للمصالح الحكومية فبعض تلك الخدمات يستغرق انهائها 5 دقائق فقط، كما سيتم إطلاق باقي الخدمات الحكومية تباعا. 
 
ويعد التحول الرقمي في مصر جزءًا أساسيًا من خطتها الرامية للتنويع الاقتصادي وتمثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمثابة مبادئ توجيهية تهدف إلى تحويل مصر إلى محورًا مركزيًا للاتصالات والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي. 
 
 

وزير الاتصالات

الأمن السيبراني

منصة مصر الرقمية

بناء مصر الرقمية

الخدمات الحكومية

اليوم السابع بلس

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