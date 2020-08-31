وزير الإسكان يشدد على الإسراع بمعدلات التنفيذ والاهتمام باللاند سكيب

كتب أحمد حسن

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، بمحافظة القاهرة، يرافقه المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



خلال تفقده مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة ومنطقة سور مجرى العيون (1)

وتجول الوزير ومرافقوه بموقع المشروع لتفقد أعمال تنفيذ المشايات، والتشجير واللاند سكيب، وناقش الموقف التنفيذى مع مسئولى الشركات المنفذة للمشروع، حيث أكد ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والاهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنفيذها بأعلى جودة، وتنويع ألوان وأنواع الزهور، وزيادة أعداد النخيل والأشجار المُظللة.

وانتقل وزير الإسكان ومرافقوه لتفقد الموقف التنفيذي لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون" على مساحة 90 فدانا بمصر القديمة، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ مطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وفندق، ومسرح مفتوح، وغيرها، حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال التطوير بهذا المشروع الهام.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالقاهرة، محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، لعودتها لممارسة دورها التاريخى والثقافى والحضارى، وتوفير بيئة عصرية حضارية للمواطن المصرى، بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى.