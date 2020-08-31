وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تؤكد التزام سيول بالسلام فى شبه الجزيرة الكورية

وكالات

أكدت وزيرة الخارجية "كانج كيونج-هوا"، اليوم، الاثنين، عزم كوريا الجنوبية، على المضي قدمًا في مساعيها لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية المنقسمة، والتي وصفت نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بأنه «جزء لا يتجزأ» من السلام الدائم.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن "كانج" وسط تعثر العلاقات بين الكوريتين، وجمود المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ، مما ألقى بظلال من الشك على سعي سيئول الدؤوب إلى زيادة الثقة والتعاون الاقتصادي مع بيونج يانج.

وقالت "كانج" خلال كلمة رئيسية في منتدى أقيم حول التعاون متعدد الأطراف: «إن عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية التي تقوم بها الحكومة الكورية الجنوبية تسعى إلى تحويل السلام الهش إلى سلام دائم، يقوم على اتفاق سلام رسمي يحل محل اتفاق الهدنة».

وأضافت أن إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية تمامًا هو «جزء لا يتجزأ من العملية».