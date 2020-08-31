وزيرة الخارجية الاسترالية تعلن اعتقال صحفية أسترالية فى الصين

قالت وزيرة الخارجية الاسترالية ماريس بين في بيان اليوم الاثنين إن السلطات الصينية اعتقلت أسترالية تعمل مقدمة برامج تلفزيونية شهيرة في الصين.

وتصاعد التوتر بين بكين وكانبيرا منذ أن دعت السلطات الأسترالية لفتح تحقيق دولي في أصل فيروس كورونا المستجد. وفرضت بكين منذ ذلك الحين رسوما جمركية وفتحت تحقيقات إغراق فيما يتعلق بالعديد من المنتجات الأسترالية.

وقال البيان إن المواطنة والصحفية الأسترالية تشينج لي التي تعمل بالقناة الدولية بالتلفزيون الصيني الرسمي في بكين اعتُقلت لمدة أسبوعين.

وأضاف أن الحكومة الأسترالية تلقت إفادة رسمية باعتقالها من السلطات الصينية يوم 14 أغسطس.

وأفاد بيان أصدرته أسرة تشينج في أستراليا بأنها تأمل في "نتيجة مرضية في الوقت المناسب" وبأنها تتشاور مع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الاسترالية.

وقالت الوزيرة إن مسؤولين أستراليين تحدثوا مع تشينج عبر اتصال بالفيديو من محبسها يوم 27 أغسطس وأضافت أن مسؤولي القنصلية يواصلون تقديم الدعم لها ولأسرتها.

ولم يتسن بعد الاتصال بوزارة الخارجية الصينية للتعليق