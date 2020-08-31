وزيرة البيئة تزرع شجرة بحديقة ألماظة بعد إعادة تشجيرها.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة فى أعمال تشجير حديقة ألماظة بمصر الجديدة، حيث زرعت شجرة داخل الحديقة بعد إعادة تشجيرها عقب الانتهاء من تطوير الطرق، ضمن خطة التطوير الجارية بشرق القاهرة.

وأكدت وزيرة البيئة خلال تفقدها الحديقة بعد إعادة تشجيرها، أن مصر الجديدة والنزهة عادا كما كانوا تملئهم الأشجار، عقب الانتهاء من تطوير الطرق، قائلة: عايزين نقول لأهالى مصر الجديدة والنزهة، أن التشجير والخضرة يمكن أن يكونوا موجودين مع التطوير ولهم دور بالغ الأهمية.

وأضافت الوزيرة: "زرعنا أنواع كثيرة من الأشجار من بينها الأشجار المثمرة، ونهدف لتوجيه رسالة للمجتمع بالاهتمام بالبيئة، ومعانا المجتمع المدنى، ونحن مهتمين بزراعة الأشجار فى المدارس لتعليم الأطفال الحفاظ على البيئة".

وناشدت الوزيرة المواطنين بضرورة الحفاظ على الحدائق والمناطق الخضراء، مؤكدة أن حديقة ألماظة، شهدت زراعة 4 آلاف نجيلة و244 شجرة بينهم أشجار مثمرة وهنكمل على مستوى المحافظة.

وتابعت: بنزرع بالتعاون مع المحافظة وهى مسئولة عن رعاية الاشجار، وأعمال تشجير الشوارع، ضمن مبادرة اتحضر للأخضر، وهنرجع منطقة الشجر لمصر الجديدة مرة أخرى وبنزرع بطريقة مطورة، وبالنسبة للمحافظات شغالين من خلال الفروع الإقليمية بالمحافظات، وبنوعى أطفال المدارس وبنعلمهم زراعة الأشجار فى المدارس.