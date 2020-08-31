وزارتا الزراعة والرياضة تبحثان تدريب الشباب على مشروعات الإنتاج الحيوانى

كتب عز النوبى

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأرضى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وقيادات وزارتي الزراعة والشباب والرياضة، وذلك لبحث نشر فكر التوسع فى إقامة مشروعات صغيرة للشباب في القطاع الزراعى والحيواني والأنشطة المرتبطه به وتشجيعهم على العمل الحر للإسهام في حل مشكلة البطالة.

‏وقال القصير إن هناك فرصا واعدة للشباب لعمل مشروع صغير في مجال الزراعة، مثل مشروعات البتلو ومراكز تجميع الألبان والمناحل وتربية الدواجن والأرانب، ومنافذ تسويق منتجات الخضر والفاكهة والصوب الزراعية وغيرها من الأنشطة الزراعية والحيوانية.

‏وأضاف القصير أنه يمكن للشباب الاستفادة من القروض بالفائدة الميسرة، في إطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسوف توفر لهم وزارة الزراعة الدعم الفني.

‏وزير الزراعة أشار إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال المشروعات الزراعية الصغيرة في كل محافظات الجمهورية من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة وايضا التنمية الزراعية المستدامة وقطاع الانتاج الحيواني وايضا بروتوكولات التعاون مع وزارة التضامن وهيئة تنمية الصعيد ومؤسسة مصر الخير والتى تسهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة.

‏ومن جانبه أوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على فتح آفاق التعاون مع مختلف الجهات والمنظمات المعنية بتدريب وتشغيل الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة فى إطار المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال التى يتم تنفيذها فى ضوء رؤية وتوجيهات القيادة السياسي بتوفير شتي انواع الدعم والرعاية لمشروعات الشباب فى مختلف المجالات.