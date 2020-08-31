اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 04:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة التضامن تستعد لاختيار مستشار إعلامى جديد

الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:33 م
وزارة التضامن تستعد لاختيار مستشار إعلامى جديد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب أسامة عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتعيين مستشار إعلامي جديد بعدما أعلن محمد العقبي المستشار الإعلامي للوزارة استقالته دون الإفصاح عن أساب عدم استمراره فى العمل.   

ويأتي ذلك في الوقت الذى تقوم فيه وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة الدكتورة نيفين القباج  بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية من أجل الأسر الأولى بالرعاية ،  كما نجحت الوزيرة فى الوصول لعدد المستفييدن من برامج الدعم النقدى " تكافل وكرامة " لما يقرب من 3.6 مليون أسرة حتى الآن، كما تقوم الوزارة حاليا بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية. 

 

 

 


التضامن

مستشار إعلامي لوزارة التضامن

اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة