اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 04:19 م
خالد صلاح
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بمشاركة كبار خريجي الازهر بالخارج

ورشة عمل حول" تجنيد الجماعات الإرهابية للأطفال" بمنظمة خريجى الأزهر

الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:39 م
ورشة عمل حول" تجنيد الجماعات الإرهابية للأطفال" بمنظمة خريجى الأزهر جانب من الورشة
كتب لؤى على

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عقدت المنظمة العالمية لخريجي الازهر اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس،  ورشة عمل حول " تجنيد الإرهابيين للأطفال (الدوافع –الوسائل- المواجهة)" ، وبمشاركة عدد من كبار خريجي الازهر من دول سوريا ، ليبيا ، الصومال ، نيجيريا، أفغانستان ، باكستان ، أندونسيا ، اليمن ، تشاد.
 
ناقشت الورشة عددا من المحاور حول ، دوافع الحركات الإرهابية لتجنيد الأطفال ، و أبرز هذه الحركات والجماعات ، الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعات في تجنيد الأطفال ، وبيان الجرائم الشرعية في تجنيد الإرهابيين للأطفال ، كيفية إعادة تأهيل ودمج  الأطفال الذين سبق تجنيدهم في المجتمع.
 
وأكد الحضور والمشاركون بالورشة ، علي ضرورة حماية الأطفال من الوقوع في براثن التشدد ، وأن تجنيد الأطفال والسعي لحملهم السلاح لا يقره أي دين او قانون  أو عرف ،  وأن الحفاظ علي الأطفال والإحسان إليهم مهمة سامية أمرنا بها الشرع الحنيف ، وأن تنشئتهم  علي قيم السلام و الوسطية والتعايش مع الآخر ينعكس  إيجابياً علي نهضة المجتمع و تقدمه.
 
وفي الختام أوصي المشاركون  علي ضررة إصلاح الخطاب الموجه للطفل ليخاطبه بلغة سهلة وبسيطه تناسبه ، أهمية دور المدرسة في مكافحة سلوك العنف ونشر منهج الاعتدال ، الدور الهام الذي يلعبه الإعلام فى تعزيز التربية الإيجابية وإنهاء العنف ضد الطفل ، ضرورة وجود رقابة علي الأفلام التي تروج لمشاهد العنف والتطرف والإرهاب.
 
أقيمت الورشة بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة ، أسامة يس نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة ، و الدكتور عبد الدايم نصير مستشار شيخ الازهر الشريف و أمين عام المنظمة ، الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الازهر الاسبق و المستشار العلمي للمنظمة.
 
 
تأتي الورشة في  إطار رؤية المنظمة في الاهتمام بالنشء ، وكيفية  مواجهة محاولات الجماعات المتطرفة لاستقطاب واستغلال الأطفال، ، حيث رصدت المنظمة  مؤخراً  تزايد وتيرة تجنيد الأطفال من قبل المنظمات الإرهابية .
 
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المنظمة العالمية لخريجى الازهر

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