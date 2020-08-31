نيويورك تايمز: نزوح جماعى لسكان نيويورك إلى الضواحى الواسعة بسبب كورونا

كتبت رباب فتحى

ألقت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على تأثير انتشار فيروس كورونا على أسعار المنازل فى ضواحى نيويورك بعيدا عن الزحام، وقالت إنه منذ بداية الوباء ، شهدت الضواحي ، من نيوجيرسي إلى مقاطعة ويستشستر إلى كونيتيكت إلى لونغ آيلاند ، طلبًا هائلاً على المنازل بجميع الأسعار ، وهو ارتفاع لا مثيل له في الذاكرة الحديثة مدفوع بـ"النزوح الجماعى" للأسر ، وفقًا للمسؤولين ووكلاء العقارات والمقيمين.

وقدمت الصحيفة مثالا على ذلك، قائلة إنه على مدار ثلاثة أيام في أواخر شهر يوليو ، تم عرض منزل من ثلاث غرف نوم في إيست أورانج بولاية نيوجيرسي للبيع مقابل 285000 دولار ، وتلقى 97 عرضًا وتم التعاقد عليه مقابل 21 بالمائة فوق هذا السعر.

وأوضحت الصحيفة أنه في يوليو ، كانت هناك زيادة بنسبة 44 في المائة في مبيعات المنازل في مقاطعات الضواحي المحيطة بالمدينة مقارنة بالعام السابق ، وفقًا لشركة ميلر صموئيل للمثمنين العقاريين والاستشاريين. كانت الزيادة 112 بالمائة في ويستشستر ، شمال مدينة نيويورك مباشرة ، و 73 بالمائة في مقاطعة فيرفيلد ، كونيتيكت ، على حدود الولاية مباشرة.

في الوقت نفسه ، انخفض عدد العقارات المباعة في مانهاتن بنسبة 56 بالمائة ، وفقًا لميلر صموئيل.

واعتبرت الصحيفة أن زيادة الطلب في الضواحي ، الذي يدفعه جزئيًا سكان مدينة نيويورك القادرين على العمل عن بُعد أثناء إغلاق المكاتب ،يثير أسئلة مقلقة حول مدى سرعة المدينة في التعافي من الوباء. إنه نزوح جماعي يقول المحللون إنه يذكرنا بالنزوح الذي غذى الضواحي في أمريكا في النصف الثاني من القرن العشرين.

وقالت الصحيفة إن سكان مدينة نيويورك لطالما غادروا إلى الضواحي لعقود ، خاصة لتربية الأطفال في المدن ذات المدارس العامة القوية. ومن الصعب للغاية توقع ما إذا كانت الهجرة الجديدة ستستمر بهذه الوتيرة بمجرد توفر لقاح لفيروس كورونا وإعادة فتح أبراج المكاتب في المدينة بالكامل. علاوة على ذلك ، لا يملك معظم سكان مدينة نيويورك الوسائل اللازمة لإنفاق مئات الآلاف من الدولارات على منزل في الضواحي.

توقع الخبراء زوال مدينة نيويورك خلال الأزمات السابقة ، بما في ذلك هجمات 11 سبتمبر الإرهابية ، لكن ثبت خطأهم. في الواقع ، حتى مع بقاء أبراج المكاتب في مانهاتن فارغة إلى حد كبير بسبب تفشي المرض ، تعمل بعض الشركات ، بما في ذلك أمازون وفيس بوك ، على توسيع نطاق أقدامها ، وتراهن على أن العمال سيعودون في النهاية إلى مكاتبهم.