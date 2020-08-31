نائب محافظ الفيوم يتابع أعمال لجنة مراجعة تراخيص البناء

الفيوم - رباب الجالي

عقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم ، اجتماعاً مع أعضاء لجنة مراجعة تراخيص البناء ، بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، واللواء ثروت المحلاوى مساعد مدير أمن الفيوم، والعقيد طارق محمد عادل المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندس هشام والى نقيب مهندسى الفيوم، ومدير مركز الإستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، ورئيس مدينة الفيوم، ومدير عام الإسكان والمرافق، ومدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، ومسئولى جهاز التفتيش على أعمال البناء.



أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم ، أنه تم خلال الاجتماع متابعة آخر أعمال اللجنة بشأن مراجعة تراخيص البناء التى صدرت بمدينة الفيوم، لافتاً أن اللجنة الفرعية التى شكلها السيد المحافظ للمرور على كافة المبانى والعقارات، قد انتهت من إجراء المعاينات على الطبيعة للعقارات الصادر لها تراخيص بحيى شرق وغرب مدينة الفيوم للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم.



ووجه نائب المحافظ بالفحص المستندى لكافة تراخيص البناء الصادرة بحيى شرق وغرب مدينة الفيوم من قبل اللجنة الفرعية، ومسئولى جهاز التفتيش على أعمال البناء، مع مراجعة الاشتراطات البنائية، ومطابقة المبنى بالترخيص والرسومات الهندسية المقدمة، وذلك قبل منتصف شهر سبتمبر 2020.



كما وجه نائب المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بإعداد حصر شامل بكافة تراخيص البناء التى صدرت بأحياء المدينة خلال الفترة السابقة، لتقديمها لمسئولى جهاز التفتيش على أعمال البناء لمراجعتها بشكل دقيق والانتهاء منها فى أسرع وقتٍ ممكن، مع تكليف اللجنة الفرعية باستكمال المعاينات لباقى أحياء المحافظة حتى يتسنى السماح لها باستكمال أعمال البناء، أو توصيل المرافق للمبانى فى حالة الانتهاء منها.



وكشف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق أيضاً، لمناقشة آخر أعمال ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، وكذلك أعداد الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح، والمبالغ التى تم تحصيلها كجدية تصالح.

