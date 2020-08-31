نائب محافظ الفيوم يتابع أعمال لجنة مراجعة تراخيص البناء

عقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم ، اجتماعاً مع أعضاء لجنة مراجعة تراخيص البناء ، بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، واللواء ثروت المحلاوى مساعد مدير أمن الفيوم، والعقيد طارق محمد عادل المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندس هشام والى نقيب مهندسى الفيوم، ومدير مركز الإستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، ورئيس مدينة الفيوم، ومدير عام الإسكان والمرافق، ومدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، ومسئولى جهاز التفتيش على أعمال البناء.
أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم ، أنه تم خلال الاجتماع متابعة آخر أعمال اللجنة بشأن مراجعة تراخيص البناء التى صدرت بمدينة الفيوم، لافتاً أن اللجنة الفرعية التى شكلها السيد المحافظ للمرور على كافة المبانى والعقارات، قد انتهت من إجراء المعاينات على الطبيعة للعقارات الصادر لها تراخيص بحيى شرق وغرب مدينة الفيوم للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم.
ووجه نائب المحافظ بالفحص المستندى لكافة تراخيص البناء الصادرة بحيى شرق وغرب مدينة الفيوم من قبل اللجنة الفرعية، ومسئولى جهاز التفتيش على أعمال البناء، مع مراجعة الاشتراطات البنائية، ومطابقة المبنى بالترخيص والرسومات الهندسية المقدمة، وذلك قبل منتصف شهر سبتمبر 2020.
كما وجه نائب المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بإعداد حصر شامل بكافة تراخيص البناء التى صدرت بأحياء المدينة خلال الفترة السابقة، لتقديمها لمسئولى جهاز التفتيش على أعمال البناء لمراجعتها بشكل دقيق والانتهاء منها فى أسرع وقتٍ ممكن، مع تكليف اللجنة الفرعية باستكمال المعاينات لباقى أحياء المحافظة حتى يتسنى السماح لها باستكمال أعمال البناء، أو توصيل المرافق للمبانى فى حالة الانتهاء منها.
وكشف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق أيضاً، لمناقشة آخر أعمال ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، وكذلك أعداد الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح، والمبالغ التى تم تحصيلها كجدية تصالح.
نائب محافظ الفيوم يتابع أعمال لجنة مراجعة تراخيص البناءالإثنين، 31 أغسطس 2020 02:12 م
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عقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم ، اجتماعاً مع أعضاء لجنة مراجعة تراخيص البناء ، بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، واللواء ثروت المحلاوى مساعد مدير أمن الفيوم، والعقيد طارق محمد عادل المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندس هشام والى نقيب مهندسى الفيوم، ومدير مركز الإستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، ورئيس مدينة الفيوم، ومدير عام الإسكان والمرافق، ومدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، ومسئولى جهاز التفتيش على أعمال البناء.
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