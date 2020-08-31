نانسى بيلوسى: ترامب غير مدرك خطورة أزمة فيروس كورونا حتى الآن

كتب محمد سعودي

اتهمت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب بالفشل في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بعدما تجاوز عدد الإصابات بالولايات المتحدة أكثر من 6 ملايين حالة إصابة. وكتبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي عبر حسابها الرسمي على تويتر مساء الإثنين: "تثبت تصرفات الرئيس ترامب أنه لا يزال غير مدرك لخطورة أزمة فيروس كورونا، حتى في الوقت الذي تتجاوز فيه أمريكا المرحلة المأساوية المتمثلة فى أكثر من 6 ملايين حالة إصابة بـ كوفيد 19 على مستوى البلاد".



نانسي بيلوسي عبر تويتر

من ناحية أخرى، أكدت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب ما زالت تتجاهل احتياجات ومطالب الأمريكيين حيال أزمة كورونا التي تدمر الحياة في الولايات المختلفة.

وغردت بيلوسي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" قائلة: "قبل وقت قصير تحدثت مع رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز. من الواضح أن الإدارة مستمرة في تجاهل احتياجات الشعب الأمريكي لأن أزمة فيروس كورونا تدمر الحياة وسبل العيش".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، الإثنين، أن عدد إصابات كورونا فى الولايات المتحدة، ارتفع إلى أكثر من 6 ملايين إصابة، حيث قالت صحيفة نيويورك إن الأمر استغرق من قبل ثلاثة أشهر للوصول إلى مليون إصابة بعد تسجيل أول حالة، لكن بعد أقل من ثلث هذه الفترة، وصلت إلى عتبة الستة ملايين إصابة، وفقا لقاعدة بيانات نيويورك تايمز.

وفى الوقت الذى لا يزال فيه الفيروس منتشرا بلا هوادة، تزداد التوترات مع اتجاه الولايات والأنظمة المدرسية نحو عودة الحياة إلى طبيعتها، إلا أن الأرقام الأحدث تقدم دليلا على أن تفشى المرض ربما تباطأ.