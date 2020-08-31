نائب محافظ قنا يجتمع بمسئولي "المصرية للاتصالات" للإسراع فى التحول الرقمى

قنا فريق المحافظات

استقبل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا بمقر مكتبه اليوم، وفدا من مسئولى الشركة المصرية للاتصالات، ضم كلا من المهندس محمود الموجى رئيس قطاع مناطق جنوب الصعيد، والمهندس محمود يوسف، والمهندس محمد سعيد مسئولى إدارة المبيعات بالشركة، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروع التحول الرقمى بالمحافظة.

وأشار نائب المحافظ خلال اللقاء، إلى أن مشروع التحول الرقمى وميكنة إدارات ديوان عام المحافظة ومجالس المدن التابعة له والمديريات الخدمية يأتى انطلاقا من الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ودعم الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمى ومكينة القطاعات الحكومية بما يؤدى إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن ، لافتا إلى انه تم الانتهاء من تنفيذ 80 % من الأعمال المدنية المقرر تنفيذها بالمحافظة بالإضافة إلى الانتهاء من توصيل خطوط الفيبر لعدد 47 مقر هيئة حكومية و تفعيل الخدمة بعدد 23 هيئة حكومية أخرى شملت مكاتب البريد ومكاتب التموين والمرور.

وأكد عمر، على أن المحافظة حريصة على الإسراع فى تنفيذ مشروع التحول الرقمى وتوفير البنية الأساسية للاتصالات من الألياف الضوئية من خلال الشركة المصرية للاتصالات ضمن منظومة التطوير الشامل وروية مصر 2030 التى تتبناها القيادة السياسية ، مؤكدا وان المحافظة حريصة على تقديم كافة اوجه الدعم لتنفيذ المشروع داخل جميع هيئاتها الحكومية بما يساهم فى حصول المواطنين على الخدمات فى سهولة ويسر ، مؤكدا على أهمية منظومة التحول الرقمى كونها أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية ضمن مساعى الدولة للإصلاح الإدارى وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات المقدمة للجمهور.