نائب محافظ سوهاج : الإنتهاء من مراجعة 160 ترخيص لأعمال البناء

سوهاج محمود مقبول

ترأس الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، الإجتماع الحادي عشر للجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج لمراجعة تراخيص البناء، وحصر كافة المباني الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.

حضر الاجتماع اللواء أحمد الشمندي مساعد مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس حيدر عبدالعال مدير مديرية الإسكان، وأعضاء اللجنة.

وأوضح نائب محافظ سوهاج أنه تم الإنتهاء من مراجعة 160 ترخيص، على أن يتم الإنتهاء من مراجعة 400 ترخيص بنهاية أكتوبر القادم، موجها بحل جميع المعوقات أمام اللجان الفرعية، وإعداد نموذج للجنة العليا للتراخيص مع مراعاة الجانب القانوني، ويتم اعتماد اللجنة العليا عليه بعد الرجوع للجنة الفرعية، واللجنة الفنية، وبعد ذلك تعرض التقارير على المحافظ للإعتماد، ورفعها بعد ذلك للسيد وزير التنمية المحلية .

وقال القاضي أنه تم الإتفاق خلال الاجتماع على أن يدرج رأي الأمانة الفنية في نموذج اللجنة العليا، وتم تسليمه للشئون القانونية لأخذ رأي اللجنة العليا ثم بعد ذلك يتم إرسال النموذج للوزارة، لافتا إلى أنه سيتم النزول للمعاينة على الطبيعة وعمل زيارات ميدانية لبعض المراكز لفحص أعمال التراخيص ومطابقتها خلال الأيام القليلة القادمة.