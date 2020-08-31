اليوم السابع
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نائبا رئيس جامعة بنها يناقشان خطة عمل مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا

الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:36 م
نائبا رئيس جامعة بنها يناقشان خطة عمل مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا نائبا رئيس الجامعة خلال الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة بنها، اجتماعا بحضور الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن سمير مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو جامعة بنها) وأعضاء فريق المركز.

واستعرضا خلال الاجتماع خطة عمل المكتب فى دعم الابتكار وتسويق مخرجات البحث العلمى وحل المشكلات المجتمعية، حيث أكد نائبا رئيس الجامعة أن جميع قطاعات الجامعة تعمل كفريق عمل واحد وفق رؤية متمثلة فى خدمة الجامعة وتحسين سمعتها على المستوى الإقليمى والدولى.

من جانبه قال الدكتور أيمن سمير، أن مكتب التايكو يضم 4 مكاتب وهم : مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ومكتب المنح الدولية ومكتب تسجيل براءات الاختراع ونادى ريادة أعمال جامعة بنها.

وأشار، إلى أن المكتب يهدف إلى دعم الأفكار الابتكارية وتقديم الدعم المادى والمعنوى والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمبتكرين وإيجاد فرص لتسويق الأفكار.

من ناحية أخرى، أوصى المشاركين فى الاجتماع تشكيل بعض اللجان لدراسة إمكانية دعم الجامعة لمشروع ريادة الأعمال للمرأة المصرية والأعمال اليدوية إيمانا من جامعة بنها بدور المرأة فى تنمية المجتمع، كما أوصوا بضرورة الاستفادة من مخرجات الرسائل والأبحاث العلمية بجامعة بنها وتسويقها لحل المشاكل المجتمعية.

 

 

نائبا رئيس الجامعة خلال الاجتماع 2

نائبا رئيس الجامعة خلال الاجتماع 2

 

نائبا رئيس الجامعة خلال الاجتماع
نائبا رئيس الجامعة خلال الاجتماع

 


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