مياه القناة تحقق طفرة للارتقاء بمشروعات البنية التحتية والصرف ومياه الشرب

السويس - السيد فلاح

التقى اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، مع اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس لبحث آخر التطورات فى إعمال الإحلال والتجديد بعدد من محطات الرفع التى أوشكت على الانتهاء استعدادًا لدخولها الخدمة بعد إجراء عمليات إحلال وتجديد شاملة.

كان اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه القناة، قام بزيارة لتفقد ومتابعة أعمال الإحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحى الأربعين بحى الأربعين بطاقة تصميمية 10000 متر مكعب / يوم والتى تخدم أهالى مناطق الأربعين - كفر كامل - أحمد عبده القديم - شارع أحمد عرابى - منطقة الغورى بمحافظة السويس باعتمادات مالية من محافظ السويس وتقوم شعبة الهيئة الهندسية بأعمال التنفيذ وإشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة.

كما تضمنت الزيارة تفقد لأعمال الإحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحى الجبلايات بطاقة تصميمية 56000 متر مكعب يوم والتى تخدم خمسة محطات فرعية ومنطقة السيد هاشم بمحافظة السويس.

وتضمنت الزيارة الوقوف على حجم الانجازات التى تمت بنسبة 95% ومتابعة تنفيذ الملاحظات مع الشركة المنفذة والاسراع فى تسليم تلك المحطات لبدء دخولها الخدمة بشكل رسمى لحل مشاكل الصرف الصحى بمحافظة السويس .

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، إنه تم تدريب العمالة والأطقم الفنية بالمحطات على المعدات والأجهزة وأنظمة التشغيل بتلك المحطات وذلك للتشغيل طبقًا لنظم التشغيل القياسية وتقديم أفضل الخدمات لمواطنى محافظة السويس.

لكما تضمنت الزيارة متابعة أعمال التطوير لمركز خدمة عملاء السويس والذى يخدم 28500 الف مشترك بمحافظة السويس وإدخال كافة الخدمات التكنولوجية بالمركز وذلك فى إطار الارتقاء بمنظومة الخدمات التكنولوجية المقدمة للمواطن بالمحافظة.