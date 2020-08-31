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موقع إماراتى يحتفي بزيارة وفد إسرائيل بمشاهد من على متن الرحلة التاريخية

الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:11 م
موقع إماراتى يحتفي بزيارة وفد إسرائيل بمشاهد من على متن الرحلة التاريخية علما الإمارات وإسرائيل على الكمامة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قال موقع العين الإخباري الإماراتى، إن الرحلة الجوية رقم "إل واي 971" أقلعت من تل أبيب متوجهة إلى أبوظبي، اليوم الإثنين، حاملة معها مشاهد ترى لأول مرة في رحلة تاريخية تحمل بين ثناياها السلام للمنطقة.

ففي صالة المغادرة بمطار "بن غوريون" حيث أقلعت الطائرة التابعة لشركة العال الإسرائيلية، أضاءت الشاشات ببيانات الرحلة باللغتين العبرية والإنجليزية مع وجهة الوصول وهي أبوظبي.

 

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وداخل الطائرة بيونج 737 التي تحمل وفدين من الولايات المتحدة وإسرائيل في أول رحلة مباشرة بين تل أبيب وأبوظبي، كانت الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا موجودة، من بينها توزيع الكمامات، لكنها هذه المرة بشكل مختلف، حيث زينها علما الإمارات وإسرائيل.

 

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وأقلعت أول رحلة جوية إسرائيلية رسمية إلى الإمارات اليوم الإثنين من تل أبيب، وعلى متنها مندوبون أمريكيون وإسرائيليون للمشاركة في محادثات بشأن معاهدة السلام.

 

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وتحمل رحلة شركة العال الرمز "إل واي 971"، وهو رقم الاتصال الدولي للإمارات، وخطت على الهيكل الخارجي لقمرة القيادة كلمة "سلام" بالعربية والعبرية والإنجليزية، فيما ستحمل رحلة العودة رقم الاتصال الدولي 972 الخاص بإسرائيل.

 

 


اسرائيل

الامارات

تل ابيب

ابو ظبى

كوشنر

الولايات المتحدة

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