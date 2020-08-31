مودى ينعي رئيس الهند السابق "كومار" ويعتبره علامة في مسار التنمية

كتب محمد شعلان

نعى رئيس وزراء الهند ناريندا مودى، وفاة الرئيس الهندي السابق كومار مخرجي، ونشر مودى صور تجمعه بالرئيس الراحل على حسابه بموقع "تويتر"، وعلق قائلا: "الهند تحزن على وفاة الرئيس مخرجي. لقد ترك أثرا لا يمحى على مسار التنمية لأمتنا. عالم بامتياز، رجل دولة بارز، كان موضع إعجاب عبر الطيف السياسي ومن جميع شرائح المجتمع".



رئيس وزراء الهند ناعيا الرئيس الراحل

وأعلنت الهند، اليوم الإثنين، عن وفاة رئيس البلاد السابق، براناب كومار مخرجى، عن عمر ناهز 84 عاما ، بعدما أمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ، وبحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم، قال نجل الرئيس السابق، أبهيجيت مخرجى،: "بقلب ثقيل أبلغكم بأن والدي، فارق الحياة على الرغم من كل الجهود الجبارة التي بذلها الأطباء في المستشفى والصلوات التي أقامها الناس في كل أنحاء الهند! أشكركم جميعا.



مودى ورئيس الهند السابق الراحل

فيما قال الرئيس الهندي الحالي، رام ناث كوفيند،: "لقد تلقيت بحزن نبأ رحيل الرئيس السابق براناب مخرجى. إن وفاته نهاية عصر. إنه كان عملاقا للحياة العامة، وخدم أمن الهند كحكيم حقيقي. الناس حزينون بخسارة أحد أبنائهم الأكثر جدارة. أعرب عن تعازيي لعائلته وأصدقائه وكل المواطنين".

والرئيس الراحل براناب كومار مخرجي هو رئيس الهند الثالث عشر، ووزير المالية الهندي السابق وعضو حزب المؤتمر الحاكم في الهند ، وهو أول رئيس للهند من أصول بنغالية .