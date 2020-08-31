موجز الاقتصاد اليوم الاثنين 31 - 8 - 2020

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الاثنين 31 - 8 - 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية المهمة، ومن بينها توقَّيع وزارة المالية على أول تسهيل تمويلى تقليدى وإسلامى بقيمة 2 مليار دولار، لتمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وهى كالتالى:

المالية توقع أول تسهيل تقليدى وإسلامى مشترك لمصر بقيمة 2 مليار دولار

وقَّعت وزارة المالية، أول تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي، بقيمة 2 مليار دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد المصري؛ بما يسهم في الحفاظ على مساره القوى في مواجهة التقلبات السائدة بالأسواق العالمية.

انخفاض سعر الدولار اليوم الاثنين 31-8-2020.. ويسجل 15.82جنيه بالبنك الأهلى

انخفض سعر الدولار الأمريكى اليوم الاثنين 31-8-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، حيث انخفض سعره فى البنك الأهلى المصرى لـ 15.82جنيه، و15.92جنيه مقابل سعره أمس 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 862 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع تراجعا بقيمة 3 جنيهات بعد تذبذب أسعار المعدن النفيس عالميا بين 1955 إلي 1965 دولارا.

عضو مجلس إدارة البورصة يعلن قرب إعادة هيكلة بورصة النيل

أعلن المهندس أحمد بهاء شلبي العضو المنتدب لشركة "ام بي للهندسة" وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، عن قرب الانتهاء من عمليات إعادة الهيكلة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة تمهيداً لإعلانها في أقرب وقت.

مواد البناء تترقب انتهاء قرار وقف البناء سبتمبر المقبل وزيادة رواج سوق الحديد والأسمنت

طالب أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة انتهاء الحكومة من خطة التخطيط العمرانى سريعا والسماح بالبناء على الأراضى غير الزراعية، ومنح الراغبين فى البناء التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، لافتا إلى أن الأسواق تترقب الانتهاء من فترة وقف البناء لمدة 6 أشهر والتى أقرتها الحكومة ومن المقرر أن تنتهى المدة فى شهر نوفمبر المقبل.

البورصة المصرية تنهى تعاملات أغسطس على تراجع.. ورأس المال يفقد 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر أغسطس، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 630.893 مليار جنيه.