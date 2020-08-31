اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:09 م
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منظمة الصحة العالمية: رفع القيود دون السيطرة على كورونا وصفة لكارثة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:58 م
منظمة الصحة العالمية: رفع القيود دون السيطرة على كورونا وصفة لكارثة منظمة الصحة العالمية
رويترز

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين إن المنظمة دعت دول العالم إلى مواصلة قيود العزل المفروضة لمواجهة فيروس كورونا مضيفا أن رفع القيود دون السيطرة على الفيروس سيكون "وصفة لكارثة".

وأقر تيدروس بأن كثيرا من الناس قد ضاقوا ذرعا بالقيود وينشدون العودة إلى الحياة الطبيعية بعد ثمانية أشهر من ظهور الوباء.

وقال في مؤتمر صحفي "نريد أن نرى الأطفال يعودون إلى المدارس ويعود الناس إلى أماكن العمل، لكننا نريد أن نرى إنجاز ذلك بأمان".

وأضاف تيدروس "لا يمكن لأي دولة أن تتظاهر بأن الوباء قد انتهى... الحقيقة هي أن هذا الفيروس ينتشر بسهولة. رفع القيود بدون سيطرة هو وصفة لكارثة".

 

 


منظمة الصحة العالمية

كورونا

فيروس كورونا

تيدروس أدهانوم جيبريسوس

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