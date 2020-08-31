منسوب النيل يتجاوز المعدلات القياسية فى السودان.. والرى تحذر المواطنين

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، أن محطة الخرطوم تجاوزت، اليوم الإثنين، أعلى قمة مسجلة (17.26 متر) بـ26 سم وبلغت (17.52متر)، مؤكدة استقرار المناسيب العليا الحالية، بينما تجاوزت محطة شندى أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) وسجلت اليوم (18.11متر).

وقالت اللجنة فى بيانها اليومى، إن صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الأثيوبية والسودان أظهرت أن الأمطار التى هطلت فى أعلى حوض النيل الأزرق فى أيام 28 و29و30 أغسطس ستؤدى لاستقرار فى وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية ليوم غد الثلاثاء، فى حدود 915 مليون متر مكعب، كما أن الأمطار فى حوض العطبراوى فى يومى 29 و30 أغسطس ستؤدى إلى استقرار فى إيراد أعالى نهر عطبرة فى اليومين القادمين.





واكدت اللجنة ان مناسيب النيل ستستقر فى الخرطوم فى 17.52 مترا غدا وبعد غد الأربعاء، وترتفع فى شندى من (18.11مترا) إلى (18.15 مترا) غدا ويوم بعد غد، كما ترتفع المناسيب فى عطبرة من 16.36 مترا الى 16.41 مترا يوم غد الثلاثاء.

كما يشهد قطاع "الدمازين – سنار" ارتفاعا فى حدود 10 سم، وقطاع "الخرطوم – عطبرة" سيشهد ارتفاعا فى حدود 4 سم، بينما تستقر المناسيب فى القطاعات "عطبرة - سد مروى" و"سد مروى –الدبة"، وترتفع المناسيب فى قطاع "الدبة – دنقلا" فى حدود 4 سم.