مناقشة تنسيق الأنشطة الطلابية للعام الجامعى الجديد بجامعة مدينة السادات

المنوفية محمد فتحى

نظم اليوم الاثنين الدكتور شريف محمد على - نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب اجتماعا بحضور هيثم قنديل مدير عام رعاية الشباب والأنشطة الطلابية بالجامعة وجميع مديرى رعاية الشباب بكليات الجامعة المختلفة.

و تم مناقشة تنسيق الأنشطة الطلابية للعام الجامعى الجديد 2020/2021 ومتابعة التواصل بين الإدارات والكليات و كيفية تطوير الأنشطة الفنية ورعاية المبادرات الطلابية بالكليات.

وفى وقت سابق تفقد الدكتور شريف محمد على، يرافقه الدكتور عبد الحميد شاهين عميد كلية التجارة بالجامعة، سير العمل بمكتب التنسيق الذى تم تجهيزه بكلية التجارة.

وتابع الدكتور شريف، أنه تواجد المسئولون من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم طبقا للضوابط التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن تسجيل رغبات إلتحاقهم بالجامعات، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتباعد المكانى وارتداء الكمامات وعدم التزاحم .

كما حرص على متابعة أعمال الإنشاءات الجديدة بالكلية حتى تكون على أتم الإستعداد لإستقبال الطلاب خلال بداية العام الدراسى الجديد 2020-2021