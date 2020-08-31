مكتب التنسيق يحسم الجدل بشأن إعادة ترشيح طلاب المرحلة الأولى

كتب محمد صبحى

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق إنه لا إعادة لترشيح طلاب المرحلة الأولى للتنسيق للقبول بالجامعات والكليات المختلفة والتى تم إعلان نتائجها أمس الأحد.

وأضاف السيد عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مكتب التنسيق منح الطلاب الفرصة الكاملة لتسجيل الرغبات، وتم مد باب تعديل الرغبات يوم إضافى حتى يتسنى أمام الطلاب التعديل لأن موقع التنسيق رشح الطلاب بناء على آخر تعديل تم إدخاله على موقع التنسيق الإلكترونى.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى قد أعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، لافتا إلى أن كليات الطب بالشعبة العلمية استقرت حدودها القبول بطب البشرى عند 404 درجة بنسبة 98.53%، وكليات طب الأسنان 98.41% والصيدلة 98% والعلاح الطبيعى 97.9%.

وقال وزير التعليم العالى إن عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على 95% من الشعبة العلمية نحو 30% من إجمالى الناجحين مقارنة بالعام الماضى، ما أدى إلى ارتفاع طفيف فى الحد الأدنى هذا العام، وكان عدد الطلاب فى المرحلة الأولى شعبة علوم بدأ بـ400 درجة فأكثر بنسبة قبول 97.6% بعدد طلاب 30855 طالبا، وبالنسبة لشعبة رياضة 387 درجة بنحو 94.4%، وبالنسبة للأدبى 327.5 درجة بنسبة 97.9% فأكثر واحمالى عدد الطلاب 149658 طالبا وطالبة.

وأوضح وزير التعليم العالى خلال إعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق أن عدد من تقدم بالفعل بالنسبة للشعب العلمية 48148 طالبا والشعبة الأدبية 101 ألف بأجمالى 149 ألف طالب، وزيادة عدد المتقدمين عن العدد المقدر كانت نتيجة زيادة للطلبات الواردة بناء على التظلمات ونتائجها وتغيير النتيجة كل يومين او ثلاثة لرفع الدرجات بناء على الدرجات التى تم الحصول عليها.