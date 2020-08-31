اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 3 جنود بالجيش الباكستانى فى هجوم مسلح شمال غرب البلاد

الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:31 ص
مقتل 3 جنود بالجيش الباكستانى فى هجوم مسلح شمال غرب البلاد الجيش الباكستانى - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة أربعة آخرين جراء هجوم مسلح نفذه مسلحون على فرقة عسكرية في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الهجوم وقع الليلة الماضية عندما أطلق إرهابيون النار على فرقة عسكرية كانت تقوم بعمليات تمشيط أمني في وزيرستان.
وأضاف البيان أن المسلحين فروا من الموقع، ويجري البحث عنهم، مشيرا إلى أن قوات الجيش قامت بنقل الضحايا إلى المستشفى القريب.
كما أوضح أن قوات الجيش تواصل عمليات البحث عن مخابئ العناصر الإرهابية التي تتخذ من المناطق الوعرة في وزيرستان مخابئ لاستهداف السكان المحليين والأجهزة الأمنية.


باكستان

الجيش الباكستانى

هجوم مسلح

مقتل جنود باكستانيين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة