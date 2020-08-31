مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بينهما فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقيت ربة منزل حتفها بعد تلقيها عدة طعنات على يد زوجها بمركز سمالوط بسبب خلافات نشبت بينهما، حيث تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد تلقيه بلاغا من العميد أحمد الحينى مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، يفيد مقتل ربة منزل فى العقد الثالث من عمرها، ومقيمة بإحدى قرى غرب بمركز سمالوط، وبها عدة طعنات نافذه بجسدها.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث من البحث الجنائى لكشف ملابسات الواقعة، وبالانتقال أفادت التحريات الاولية أن المجنى عليها تدعى " خ . ح" 27 عاما، مقيمة باحدى قرى سمالوط ، جثة هامدة ملقاه على الأرض وبها طعنات بجسدها.

وأفادت التحريات الأولية بقيادة الرائد الحسينى الشارونى رئيس مباحث المركز، أن المجنى عليها متزوجة من "ر . م" 35 عاما فلاح، وسبق ونشب خلافات زوجية أكثر من مرة بينهما، وفى يوم الواقعة استخرج سلاح حاد أبيض "ساطور"، وقام بطعن زوجته عدة طعنات متفرقة بالجسد، ما جعلها تلفظ أنفاسها الأخيرة على الفور، وألقى فريق البحث القبض على زوج المجنى عليها والذى أرشد عن السلاح المستخدم .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.