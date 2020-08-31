مفرمتان جديدتان للمخلفات الطبية يدخلان الخدمة بـ"مستشفيات المنيا الجامعية"

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة حرصت على تكريس مزيداً من اهتمامها للتخلص الآمن ومعالجة النفايات الطبية ومخلفات الرعاية الصحية الناتجة عن أنشطتها الطبية داخل مستشفياتها الجامعية الرئيسية والتخصصية، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية عليها ، لما تشكله من خطورة على صحة الإنسان والبيئة ، وخاصة فى ظل جائحة كورونا ، إلى جانب تهيئة المناخ الداعم لتنفيذ منظومة عالية الكفاءة للتخلص منها بالمستشفيات الجامعية كجزء من بنيتها الأساسية التحتية فى مجال مكافحة العدوى .

حيث أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي، أنه دخلت الخدمة بالمستشفيات الجامعية مفرمتين جديدتين للتخلص من النفايات الطبية، تضمن تطبيق أعلى معايير الجودة البيئية، ووفقاً لما يعتمد من مواصفات بمنظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وبدء عملهما بكل من مستشفى القلب والصدر الجامعى "العزل حاليًا"، والاخرى بمستشفى المنيا الجامعى الرئيسي، هذا بالإضافة إلى الاستعداد والتجهيز لبدء عمل محرقتين جديدتين يعملان بالغاز الطبيعي، بالتعاون مع المجلس الاعلى للجامعات، ليتم ضمهما إلى منظمة التخلص الآمن للنفايات بالمستشفيات الجامعية.

وأشار رئيس الجامعة أن هذه الخطوة تعد مساهمة حقيقية للمستشفيات الجامعية فى القضاء على النفايات الطبية فى أقليم وسط الصعيد، وكذلك القدرة على معالجة كميات أكبر من المخلفات بكلفة أقل، بما يمثل انجازًا فى تطوير الخدمة والدعم للمنشآت الصحية، إلى جانب انعدام الانبعاثات الضارة لها خلال التخلص منها بالمفارم الجديدة التى دخلت الخدمة حديثاً.

وأشاد الدكتور "عبدالنبي"، بمجهودات العاملين بقطاع المستشفيات الجامعية خلال إدارتهم المتكاملة للقضاء على المخلفات، من خلال تسجيلهم اليومى لكميات المخلفات وأنواعها والتخلص الآمن منها يومياً وتحويلها إلى مواد آمنة.

مفرمتين جديدتين للتخلص من النفايات الطبية

مفرمتين جديدتين للتخلص من النفايات الطبية

مفرمة النفايات الطبية

مفرمة النفايات الطبية

مفرمة النفايات الطبية

مفرمة النفايات الطبية

مفرمة النفايات الطبية

مفرمة النفايات الطبية

مفرمة النفايات الطبية

مفرمة النفايات الطبية