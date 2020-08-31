اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:56 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

معاون وزير الإسكان يؤكد التوسع في محطات معالجة المياه الثنائية والثلاثية

الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:24 م
معاون وزير الإسكان يؤكد التوسع في محطات معالجة المياه الثنائية والثلاثية تحلية المياه
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان للمرافق والبنية التحتية: إننا نستخدم المياه الجوفية فى الشرب والقيادة السياسية تولى الاهتمام بمعالجة الصرف الصحى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج اليوم المذاع على قناة dmc، تقديم سارة حازم، أنه جار التوسع في محطات معالجة المياه الثنائية والثلاثية بتوجيه من القيادة السياسية، وإعادة تحلية المياه وليس التخلص منها، مضيفا أنه لدينا ما يقرب من 10 محطات معالجة ثلاثية، بالإضافة إلى 54 محطة ثلاثية وثنائية، فى الوجه القبلى لتحلية المياه.

وكان المهندس طارق الرفاعى قال إنه فى الماضى كانت هناك قرى لم تصل لها المياه، لافتاً إلى أنه تم البدء فى حصر المناطق التى لم تصل لها المياه، وكانت بخمس محافظات، وتم وضع خطة لتنفيذ 120 مشروعاً بتكلفة 10 مليارات جنيه. وأضاف أنه تم وضع خطة لمدة ثلاث سنوات لتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن نسبة الشكاوى بدأت تقل تدريجياً.

وأوضح معاون وزير الإسكان للمرافق والبنية التحتية، أن السبب الرئيسى لتحلية المياه أن يكون لدينا بديل استراتيجى للمياه، لافتاً إلى أن لدينا حصة ثابتة من مياه النيل منذ عام 1940، وكان عدد السكان 20 مليون مواطن، ونفس الحصة تغذى 100 مليون مواطن.

ولفت إلى أنه كان يتم إنشاء محطات تحلية قبل 2014، وصلت إلى 39 محطة تحلية، ولكن بعد ذلك تم إدخال 11 محطة أخرى، مؤكداً أنه ليست الوزارة فقط هى المسئولة عن جودة المياه، ولكن أيضاً وزارة الصحة تحلل المياه بمعاملها، فى عدة عينات حتى التأكد من مطابقتها للمواصفات، بالإضافة إلى وزارة الموارد المائية والرى.

 

 


وزير الاسكان

برنامج اليوم

عاجل

اخبار عاجلة

تحليه المياه

مياه الشرب

الصرف الصحى

معاون وزير الاسكان

محطات المعالجه الثنائيه

محطات المعالجه الثلاثيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استخدام التكنولوجيا لتحلية مياه البحر وتوفير المياه العذبة لأهالى العريش.. صور

السبت، 29 أغسطس 2020 03:48 ص

رئيس شركة المياه بسيناء يعلن تشغيل محطة تحليه مياه البحر بالريسة تجريبيا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:39 م

ابتكار تقنية جديدة لتحلية مياه البحر بأشعة الشمس

الخميس، 20 أغسطس 2020 03:54 م

السيسى يطّلع على مقترح مشروع "التجلى الأعظم" بالمنطقة المقدسة فى سيناء ..الرئيس يؤكد استراتيجية الدولة تتضمن إقامة مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه بقيمة 435 مليار جنيه ..ويوجه بتوسيع جهود تطوير أحياء القاهرة

الإثنين، 17 أغسطس 2020 08:16 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة