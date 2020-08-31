مطار القاهرة يستقبل 31 رحلة دولية تقل 4405 ركاب من عدة دول

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، 31 رحلة طيران دولية ، أقلت قرابة 4405 ركاب، قادمة من عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن صالات الوصول بالمطار استقبلت 31 رحلة قادمة من عدة وجهات منها، فرانكفورت، روما، فيينا، اسطنبول، أثينا، اديس ابابا، الشارقة، أبو ظبي، دبي، جدة، الرياض، ابها، الدمام، ينبع، الخرطوم، القصيم، البحرين، بيروت، عدن، بغداد.