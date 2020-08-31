اليوم السابع
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مصر للطيران تطلق خدمة إلكترونية جديدة لتتبع حقائب ركاب رحلاتها الجوية

الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:32 م
مصر للطيران تطلق خدمة إلكترونية جديدة لتتبع حقائب ركاب رحلاتها الجوية مصر للطيران -أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى

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أعلنت شركة مصر للطيران عن تفعيل خدمة متابعة وصول الحقائب من خلال تطبيق egyptair على الهواتف الذكية، وتأتى هذه الخطوة كجزء من خريطة التطور التكنولوجى التى يسعى تحالف ستار العالمى لاستكمالها بحلول عام 2022، حيث تضم الخطة عدد من المشاريع التكنولوجية المتتابعة التى ستقوم الشركات التابعة للتحالف بتنفيذها، خاصة فى ظل التحديات التى تواجه صناعة الطيران فى الوقت الحالى.

 

وأكدت الشركة فى بيان: يمكن للعملاء الاستفادة بهذه الخدمة بمجرد الوصول إلى وجهتهم من خلال الدخول على تطبيق الهواتف الذكية لمصر للطيران المتوفرة على أنظمة تشغيل أندرويد و iOS واختيار القسم الخاص بالحقائب، ومن ثم القيام بوضع الكود (QR Code) أو كتابة رقم بطاقة الحقيبة مع إدخال رقم الرحلة الخاص بمصر للطيران أو رحلات الربط مع تحالف ستار، وبذلك ستظهر المعلومات الخاصة بمكان تواجد الحقيبة.

 

ويذكر أن مصر للطيران تعمل جاهدة فى الوقت الحالى على تطوير خدماتها التكنولوجية المقدمة للعملاء سواء من خلال موقعها الإلكتروني أو تطبيقاتها على الهواتف الذكية.


مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

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