وتابعت القناة أنه يجري نقل سكان المناطق المتضررة وإجلاء سكان المناطق المهددة فيما يجري توفير المواد الغذائية والإغاثية وصرف التعويضات للمتضررين.
يذكر أن توقعات الأرصاد تشير لاحتمال هطول المزيد من الأمطار خلال الأسبوع الجاري.