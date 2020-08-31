أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الاثنين، أن حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية بإقليم "خيبر بختنخوا" بلغت 16 قتيلا، وذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية أن عددا من الإصابات قد وقعت بأنحاء الولاية جراء الفيضانات التي دمرت أيضا ما يزيد عن 60 منزلا وتسببت في انقطاع بعض مناطق الولاية جراء انهيار كوبرى رئيسي وإغلاق طريق سريع محوري بسبب انزلاق الطريق.
وتابعت القناة أنه يجري نقل سكان المناطق المتضررة وإجلاء سكان المناطق المهددة فيما يجري توفير المواد الغذائية والإغاثية وصرف التعويضات للمتضررين.
يذكر أن توقعات الأرصاد تشير لاحتمال هطول المزيد من الأمطار خلال الأسبوع الجاري.
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