إسلام آباد (أ ش أ)

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الاثنين، أن حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية بإقليم "خيبر بختنخوا" بلغت 16 قتيلا، وذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية أن عددا من الإصابات قد وقعت بأنحاء الولاية جراء الفيضانات التي دمرت أيضا ما يزيد عن 60 منزلا وتسببت في انقطاع بعض مناطق الولاية جراء انهيار كوبرى رئيسي وإغلاق طريق سريع محوري بسبب انزلاق الطريق.