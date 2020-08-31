مصرع طفل تحت عجلات سيارة نقل أثناء لهوه بقرية طلا فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

لقى طفل مصرعه تحت عجلات سيارة نقل أثناء لهوه بأحد شوارع قرية طلا التابعة لمركز الفشن جنوب بنى سويف، حيث تلقى العميد محمود مهنى مأمور مركز الفشن، إخطارا من مستشفى الفشن المركزى يفيد بمصرع طفل تحت عجلات سيارة نقل قلاب بقرية طلا التابعة لمركز الفشن.

وعلى الفور أسرع الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن، إلى القرية حيث تبين أن الطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، ويدعى سالم عيد سالم، وأنه لقى مصرعه تحت عجلات سيارة نقل قلاب أثناء لهوه بأحد شوارع القرية، بعد إصابته بكسر ونزيف بالوجه والجمجمة وكدمات بأماكن متفرقة من الجسم، فتم إلقاء القبض على السائق، وحرر محضرا بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.