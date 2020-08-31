مصرع سيدة سقط عليها مصعد داخل عقار بمنطقة حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

لقيت سيدة مصرعها بعدما سقط عليها مصعد داخل عقار سكنى فى منطقة حلوان، وتم نقل الجثة الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بسقوط مصعد أعلى زوجة حارس عقار فى منطقة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين سقوط مصعد أعلى سيدة أثناء إجراء إصلاحات داخل عقار، ونقلت سيارة اسعاف المتوفية الى المستشفى.

وفى سياق أخر، تلقت منذ أيام عمليات نجدة القاهرة، بلاغا باحتجاز طفل داخل الشقة محل سكن أسرته بدائرة قسم شرطة المعادى، وغلق باب الشقة من الداخل وعدم تمكن أسرته من الداخول.

وعلى الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، والتى قامت باستخدام السلم الهيدروليكى، حيث أمكن الدلوف إلى الشقة وفتح الباب، وإخراج الطفل سالماً وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ تستحسان ورضاء أهليته الطفل الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.