مصرع سباك وإصابة آخر إثر سقوطهما من أعلى سقالة بمنطقة المعصرة

كتب عبد الرحمن سيد

لقي سباك مصرعه وأصيب آخر، إثر سقوطهما من أعلى سقالة بالطابق الخامس لعقار سكنى فى منطقة المعصرة، أثناء تركيب مواسير، ونقلت سيارة اسعاف جثة المتوفى والمصاب إلى المستشفى. تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة ، بلاغا من المستشفى العام مفادها استقبال جثة عامل وآخر مصاب وحالته خطرة، إثر سقوطهما من الطابق الخامس لعقار سكنى فى منطقة المعصرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين اثناء قيام شخصان يعملان بالسباكة بتركيب مواسير بالطابق الخامس أعلى عقار سقطا وتوفي أحدهما وأصيب الآخر، وحرر محضر بالواقعة.